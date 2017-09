La députée haut-garonnaise Monique Iborra dresse un constat alarmant dans nos maisons de retraite

Dans les maisons de retraite, la députée haut-garonnaise de la République En Marche, Monique Iborra s'attendait "à trouver une situation difficile". Elle vient de boucler une mission éclair pour recenser les difficultés dans les EHPAD et proposer des solutions.

Dans quel état sont les maisons de retraite en France ? Monique Iborra, la députée haut-garonnaise LREM, a auditionné toute la profession, en à peine 15 jours, des soignants aux directeurs d'établissements, en passant par les associations et les familles des personnes hébergées. Elle vient de rendre son rapport à la présidente de la commission des affaires sociales.

Je m'attendais à trouver une solution difficile. A ce point, peut-être pas - Monique Iborra, députée haut-garonnaise République En Marche

Monique Iborra, députée haut-garonnaise République En Marche.

Magalie Lacombe : Qui sont ces personnes hébergées dans les EHPAD ?

Monique Iborra : Ces personnes ne ressemblent pas aux personnes qui étaient hébergées, ne serait-ce qu'il y a une dizaine d'années. Le vieillissement de la population fait que les personnes qui arrivent sont âgées en moyenne de 85 ans. La plupart du temps, la maison de retraite, celle-là pour personnes dépendantes, ils arrivent en dernier recours après une hospitalisation donc avec des maladies chroniques et des troubles du comportement occasionnés par la maladie d'Alzheimer. La population hébergée nécessite de l'accompagnement et beaucoup aussi de soins et les maisons de retraite, aujourd'hui, n'ont pas suivi dans l'organisation, cette évolution.

Le personnel n'est pas suffisamment qualifié ?

On a des problèmes de recrutement importants, de fidélisation qui concernent les aide-soignantes, les infirmières où il y a une rotation très importante et ça concerne aussi les médecins coordonnateurs puisque dans chaque établissement, on doit avoir un médecin coordonnateur selon la loi. Or, il y a un tiers des établissements qui n'en ont pas. Médicalisation, ça veut pas dire déshumanisation. Doit-on continuer à avoir ce type d'établissements pour personnes âgées aujourd'hui ?

Il y a des inégalités de traitement entre les départements.

Le prix d'une place dans ces établissements est trop cher selon vous ?

Dans le secteur public, en moyenne, c'est 1.700€ ; dans le secteur privé, ça peut atteindre 3.000 et même 4.000€ donc le reste à charge pour les personnes est préoccupant. D'autant plus qu'aujourd'hui, la nouvelle tarification effective mais qui est sujette à caution par un certain nombre de départements fait qu'il y a des inégalités de traitement entre départements. Et chose encore plus préoccupante : certains départements ne conventionnent plus ou diminuent leur conventionnement sur des places d'aides sociales (des places prises en charge à 100%).

Ça semble être un chantier énorme. On commence par où pour améliorer la situation des personnes âgées qui vivent dans les EHPAD ?

Pour tout de suite, moi, j'ai proposé qu'un groupe de travail sur les conditions de travail des aide-soignantes et leur statut et l'actualisation de leurs compétences soit mis en place immédiatement. Je demande la présence d'une infirmière de nuit, qui n'existe pas aujourd'hui dans les EHPAD. Je demande aussi que sur le coût, un groupe de travail réfléchisse à plus d'équité sur l'application de ce rapport. Et puis, je demande que les contrats aidés utilisés massivement puissent rentrer dans les préconisations du Président de la République, dans le fléchage sur l'urgence médico-sociale.