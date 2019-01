La députée LR Laurence Trastour défend l'extension de la PMA y compris post-mortem

Alpes-Maritimes, France

Laurence Trastour, député LR de la 6e circonscription des Alpes-Maritimes, dont le suppléant est Lionnel Lucca, approuve malgré l'opposition de son parti Les Républicains, de nombreuses propositions de la mission parlementaire pour une révision de la Loi de bioéthique. La mission dans son rapport rendu cette semaine préconise l'extension de la PMA aux femmes seules et en couple, mais aussi la levée de l'anonymat des donneurs et dans certains cas, la PMA post-mortem.

Personnellement je suis engagée sur ce sujet de l'extension de la PMA, "car j'ai travaillé très longtemps dans le domaine de la Petite Enfance et j'ai côtoyé les familles concernées... Le choix de la PMA n'est pas simple pour les familles, c'est un choix très réfléchi, étudié... c'est un enfant attendu".

Cinq députés LR favorables à la PMA

Nous sommes cinq députés LR à défendre l’extension de la PMA mais Laurent Wauquiez nous a assuré qu'on demeurait libre sur ce sujet de société. "Aujourd'hui on se voile un peu la face puisque la PMA est ouverte en Belgique et en Espagne, or, seules les femmes qui ont des moyens financiers peuvent le faire."

Laurence Trastour se dit également" favorable à la levée de l'anonymat des donneurs de sperme. Le donneur ne doit être anonyme. l'enfant doit pouvoir un jour connaître son géniteur."

"Je ne suis pas défavorable à la PMA post-mortem"

La PMA post mortem est une possibilité. La mission parlementaire estime que l'accès de la PMA aux femmes seules impliquera les PMA post mortem : la conjointe d'un homme décédé aurait le droit de se faire inséminer avec son sperme congelé avant sa mort ou de se faire implanter un embryon conçu in vitro avant le décès.

Je ne suis pas défavorable à la PMA post-mortem, mais il faut que cela soit très encadré car l'enfant ne doit pas partir dans la vie avec une difficulté psychologique" assure Laurence Trastour.

Le projet de loi doit être présenté en Conseil des ministres avant d'être examiné au Parlement.

