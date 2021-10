La députée Sandrine Le Feur appelle à une sécurité sociale de l'alimentation

Ce sont quelques unes des propositions phares du rapport parlementaire sur la souveraineté alimentaire : Sandrine Le Feur, députée finistérienne et rapporteure, souhaite un encadrement du marketing, une réduction du nombre de labels et une sécurité sociale de l'alimentation.

34 députés La République en Marche rendent un rapport sur la souveraineté alimentaire en France. Sa rapporteure est la députée de la circonscription de Morlaix, Sandrine Le Feur, également agricultrice. Il comprend cinq propositions phares :

La réduction du nombre de labels

Le développement d'un label biodiversité et d'un label emploi

La réglementation "contraignante" du marketing alimentaire

L'instauration d'une Sécurité sociale de l'alimentation

L'inscription dans la Constitution du droit à une alimentation saine et durable

Réduire le nombre de labels mais en créer deux de plus

Réduire le nombre de labels et en créer deux de plus, c'est cohérent car "il s'agit d'interdire les labels qui ne sont pas certifiés par des tiers indépendants. La multiplication des labels perd un peu le producteur", constate la députée, par ailleurs certifiée bio dans son exploitation. "On peut aussi envisager de regrouper plusieurs labels sous des labels "biodiversité" ou "emploi" car ils ont parfois des cahiers des charges similaires. Plusieurs organisations peuvent gérer ces labels, pas forcément le gouvernement." Le groupe veut des actions au niveau "local, national, international".

Réglementer la pub

Les députés LREM souhaitent également réglementer de "façon contraignante" le marketing alimentaire, en fait "réglementer la pub" pour "la contraindre car les charges actuelles ne suffisent pas à endiguer le surpoids, l'obésité et le diabète. Il faut encadrer ces publicités, c'est absolument nécessaire vu l'impact que cela a sur des enfants. Il faut l'encadrer de manière beaucoup plus forte. Encadrer ne veut pas dire forcément interdire mais il faut davantage de contrainte."

Des produits conventionnés remboursés par cette Sécurité sociale de l'alimentation

Et cela peut interpeller, le rapport veut instaurer une Sécurité sociale de l'alimentation, "la garantie pour tous" assure Sandrine Le Feur, "d'accéder à une alimentation saine et durable. Il faut que les citoyens décident de produits qui pourront être conventionnés et donc remboursés par cette Sécurité sociale de l'alimentation."