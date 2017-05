La der de l'USO à domicile cette saison, pour finir en beauté?

Fort de 2 victoires sur les 2 dernières journées, l'US Orléans, qui a retrouvé la 18ème place doit mettre un dernier coup de collier à la maison face à Clermont. Il s'agit d'abord de rester maître de son destin mais aussi pourquoi pas de titiller la 17ème place.

C'était il n'y a pas si longtemps, un soir de fin avril, l'USO quittait piteusement le stade du Hainaut à Valenciennes avec un 4-0 dans la valise. 19ème, à 3 points du Red Star, l'opération maintien semblait bien mal en point. Mais voilà, il était dit que cette année, l'USO serait imprévisible, surprenante voire déroutante. Le Red Star croqué à la maison, l'USO a enchaîné avec une victoire à Reims, scellant les derniers espoirs champenois. Bilan : l'USO retrouve la 18ème place, synonyme de barrages et distance le Red Star de 2 points à l'aube de cette 37ème journée. Avec ce beau sursaut il ne s'agit pas de craquer à quelques longueurs du but, le défenseur orléanais Mathieu Chemin en est pleinement conscient.

Conscient d'avoir fourni pas mal d'effort pour redresser la barre, le défenseur Mathieu Chemin ne compte pas caler en route © Radio France - Johan Gand

"Rester sur ce que l'on sait bien faire"

Les 2 dernières victoires relancent un début de série, un élément que l’entraîneur Didier Ollé-Nicolle avait jugé indispensable pour jouer le maintien. Mais même si ses hommes ont fait chuter les derniers espoirs reimois de montée, le technicien orléanais veut surtout (comme d'habitude) évacuer le contexte pour se focaliser sur ce qui fait la réussite de son équipe, notamment à domicile où elle n'a plus perdu depuis janvier. Car vu les multiples possibilités de la soirée, en fonction des résultats, l'important c'est de se concentrer sur le jeu.

Garder les bases des succès à domicile, c'est le message du coach orléanais © Radio France - Johan Gand

Un championnat ultra serré et extrêmement indécis

Laval, déjà condamné au National, 4 équipes sont mathématiquement en lutte pour le maintien. Le Red Star, 19ème avec 35 points, l'USO 18ème avec 37 points, Auxerre le 1er non relégable directement avec 39 points et Clermont, 16ème avec 42 points et donc toujours sous la menace orléanaise puisqu'il reste 6 points à distribuer. Idem en haut de tableau où potentiellement 7 équipes peuvent encore accéder à l'étage supérieur. Une ambiance chaude de dernières heures de Ligue 2 que connait bien l'attaquant Livio Nabab.

La bonne nouvelle c'est que la Source devrait encore une fois afficher une belle affluence. Hier déjà le club annonçait qu'il ne restait plus que quelques places disponibles.

Les retardataires vont devoir faire vite

Voilà qui promet au moins une dernière échéance chaleureuse à la maison pour cette saison.