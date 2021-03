La dernière barre de la cité des 408 à Besançon va disparaître

Les travaux de déconstruction de la dernière des trois barres encore debout dans la cité des 408 à Besançon vont commencer courant avril 2021. A l'issue de ce chantier en 2022, il ne restera plus rien de ce quartier emblématique de la capitale comtoise.

La dernière locataire de la cité des 408 à Besançon, une dame âgée, devrait quitter son logement courant avril 2021. Son départ frappera les trois coups du dernier acte de la disparition programmée de ce quartier emblématique de la capitale comtoise, avec le début de la déconstruction de la dernière barre encore debout, le "15-17", qui borde la rue du général Brûlard.

Il ne reste plus qu'une locataire dans ce bâtiment de 12 étages © Radio France - Christophe Mey

A l'issue des travaux, il ne restera plus rien des trois énormes barres d'habitation construites dans les années soixante pour résoudre les problèmes de logements de l'époque. Deux premiers immeubles sont sortis de terre en 1962 , totalisant 408 logements, ce qui a donné son nom à la cité, avant la construction d'une troisième barre qui portait finalement le total des appartements à 588, avec plus de 1500 habitants.

Le dernier bâtiment encore debout

Un urbanisme d'un autre âge, un quartier qui s'est paupérisé, des problèmes de délinquance: les 408, qui furent dans les années 2000 à 2015 un haut-lieu du trafic de drogue à Besançon ont fait leur temps. Une première barre, celle du 13 rue Brûlard, est tombée en 2018, suivie en 2019 par l'immeuble au fond du quartier, le n° 29. Aujourd'hui c'est donc le tour du troisième immense bâtiment de 12 étages, et d'une petite partie du "29", épargnée il y a deux ans car elle abrite la chaufferie qui alimentait toute la cité.

Le reliquat du bâtiment n° 29, qui abrite la chaufferie, va aussi passer "à la grignoteuse". © Radio France - Christophe Mey

Une déconstruction par grignotage

Après le départ de la dernière locataire vont rapidement commencer les opérations de désamiantage, puis de curage pour enlever tous les éléments internes du bâtiment, avant la déconstruction proprement dite qui devrait débuter fin 2021. Comme pour les autres barres, elle sera réalisée par grignotage, à l'aide de grues qui découperont l'immeuble en commençant par le haut.

Un espace vert pour quelques années

Le chantier devrait se terminer en mars 2022, laissant à la place de ces barres qui marquaient le paysage, un grand vide. Dans un premier temps ce sera un espace vert. "Nous allons semer de la pelouse et planter des petits arbustes pour en faire un endroit agréable" explique Aurélien Laroppe, conseiller municipal de Besançon délégué à l'urbanisme, "les arbres déjà présents sur le site seront conservés autant que possible". Mais ce ne sera pas véritablement un parc, précise l'élu: "il n’y aura aucun mobilier urbain, pas de bancs ni de jeux pour les enfants, mais ce sera un endroit vert, ouvert au public".

Les arbres seront préservés autant que possible. © Radio France - Christophe Mey

Car cet aménagement ne sera que provisoire. A plus long terme, la ville travaille sur un aménagement urbain, sur une base essentiellement de quartier résidentiel sur ce terrain de trois hectares. Nul doute que les projets ne manqueront pas sur ce secteur au potentiel très important. "On a un endroit très bien situé, au pied de Rosemont et de Chaudanne, proche de la nature, à quelques minutes du centre-ville, très bien desservi par le tram", constate Aurélien Laroppe. Pour le moment tout cela n'en est qu'au stade de la réflexion. A priori, rien de concret ne devrait sortir de terre avant 2030, le temps de finir la rénovation urbaine de Planoise.