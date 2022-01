La dernière messe du curé de Morez, victime d'agression sexuelle au sein de l'Eglise, il démissionne

Le curé-doyen de Morez, dans le Haut-Jura, a célébré sa dernière messe pour l'Epiphanie, dimanche 2 janvier. L'occasion de dire au revoir à ses fidèles, à qui il avait annoncé sa démission le 2 décembre 2021. Le père Patrick Gorce dit avoir besoin de "prendre du recul", après avoir révélé avoir été victime d'agression sexuelle au sein de l'Eglise dans son enfance.

Une démission pour prendre du recul par rapport à l'Eglise

Le père Gorce est prêtre depuis 13 ans. Deux ans à Champagnole, suivi de sept ans à Dole et enfin plus de quatre ans et demi à Morez. Mais c'est seulement il y a deux ans, que le souvenir de son agression lui est revenu, a-t-il expliqué dans un communiqué adressé à ses fidèles.

Lors de sa dernière messe, il a annoncé prendre quelques mois pour réfléchir à rester, ou non, prêtre. "Je vais me reposer quelques mois dans ma maison à Clairvaux-les-Lacs, partir en voyage au Canada, puis chercher un emploi, pour ne pas dépendre financièrement de l'Eglise le temps de ma réfléxion", a expliqué le père Gorce à l'issue de son office.

Près de 300 paroissiens venus saluer chaleureusement leur curé

Près de 300 fidèles sont venus dire au revoir à leur curé. Une messe d'adieu particulièrement symbolique, celle de l'Épiphanie, quand les Rois mages ont été guidés jusqu'à Jésus par une étoile : "en espérant que l'étoile continuera à le guider", soupire Dominique, fidèle de longue date, très émue par le départ du père Patrick.

On se dit qu'on l'a peut-être cherché" - le père Patrick Gorce

Le prêtre de 41 ans, évoque un "fléau sous cloche". "On se dit que c'est pas si grave que ça, ou peut-être même que c'est nous qui l'avons cherché", explique-t-il, répondant à la question de ses fidèles : "pourquoi avoir pris tant de temps avant de se rendre compte de son agression?"

Le père Patrick Gorce, lors de sa dernière messe, pour l'Epiphanie, dans l'Eglise Notre Dame de Morez. © Radio France - Rachel Saadoddine

Autre question des paroissiens : "pourquoi avoir choisi cette profession, alors même qu'il a été agressé par un prêtre?" Là, le père Patrick parle de sa foi, "je crois toujours en l'Eglise", et affirme témoigner aujourd'hui, dans l'espoir que ce qu'il a vécu ne se reproduise plus.

Tous les prêtres ne sont pas comme ça, il ne faut pas généraliser" - le père Patrick Gorce

"Ce n'est pas parce qu'un prêtre a dérapé que je dois dire que tous les prêtres sont comme ça. Il s'agit de ne pas généraliser." Patrick Gorce quitte ses fidèles sous un tonnerre d'applaudissements. Quant à la justice "elle suit son cours", déclare le prêtre. Il a porté plainte, mais les faits sont prescrits.