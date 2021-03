Dans la Sarthe, la dernière librairie de La Flèche va fermer

Il ne sera plus possible d'acheter un livre dans le centre ville de La Flèche. La maison de la presse, dernière librairie fléchoisde La Flèche va fermer. Ses propriétaires n'ont pas trouvé de repreneur. Ils baisseront définitivement le rideau ce samedi 20 mars.

A partir de la semaine prochaine, il ne sera plus possible d'acheter un roman dans le centre de La Flèche. La ville de 15 000 habitants va perdre sa maison de la presse située Grand-rue. Son couple de propriétaires part à la retraite et aucun repreneur ne s'est manifesté. Les Fléchois vont donc voir disparaitre le plus grand marchand de journaux mais aussi l'unique librairie de la ville.

Jacqueline Dronne, la propriétaire regarde les étagères avec nostalgie. "Là c'était plein de livres. Il y avait les poches, là bas il y avait les loisirs, les beaux livres et maintenant il n'y a plus rien". Les rayonnages sont déjà pour la plupart vides et samedi, elle fermera donc la dernière librairie de la Flèche. "La décision a été difficile à prendre. C'est un métier que j'aimais. Il y a beaucoup d'heures, c'est 6h le matin 8 h le soir, mais c'était un travail enrichissant".

Les rayons livres sont pour la plupart déjà vides © Radio France - Julien JEAN

Lorsqu'elle a repris avec son mari cette maison de la presse il y a 16 ans, il y avait encore quatre librairies à La Flèche. "Une autre époque" dit-elle. Et demain il sera impossible d'acheter un livre dans la deuxième ville de la Sarthe. Incompréhensible pour Christian, qui habite dans le centre fléchois. "On est plus de 15 000 à habiter ici et il n'y plus de librairie, ça ne va pas".

L'hypermarché, désormais seul point de vente de livres

Désormais la seule solution, c'est l'hypermarché en périphérie regrette Nadine. "Et ceux qui n'ont pas de voitures, ils ne lisent pas ? C'est tout de même dommage". Mathieu lui appréciait le conseil "Au moins, il y avait un contact, un échange qu'on n'a pas en supermarché".

Mais beaucoup de Fléchois s'y rendaient pour leurs achats lecture comme Dominique qui culpabilise un peu. "C'est sûr qu'on est aussi responsable. Comme tout le monde, quand je fais mes courses et que je veux un livre, je l'achète là bas. C'est plus pratique". Mais il espère maintenant qu'un repreneur se manifestera pour que soit sauvée la dernière librairie de La Flèche.