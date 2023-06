La déshydratation arrive très rapidement chez les personnes vulnérables, selon Sébastien Adnot

Sébastien Adnot, médecin à Carpentras, rappelle que la vigilance auprès des personnes vulnérables est essentielle, surtout en période de canicule.

France Bleu Vaucluse : Le mercure est tous les jours au delà des 30 degrés... et ça n'est probablement qu'un début. En période de canicule, on parle beaucoup de personnes vulnérables,. Qui sont-elles ?

Sébastien Adnot : Ce sont principalement les personnes âgées, celles qui vivent à domicile, qui sont dépendantes, mais aussi les femmes enceintes, les nourrissons et les petits enfants, sans oublier les travailleurs sur les chantiers. Ils sont en première loge pour les insolations.

Contrairement à la canicule de 2003, l’inquiétude ne vient plus des Ehpad ?

Ce n’est effectivement plus un problème. Désormais, le personnel est formé. Il y a des protocoles d’hydratation, des salles fraiches réservées. Ce qui pose problème, ce sont les personnes seules, dans les appartements non climatisés ou très chauds. Là, effectivement, il faut faire attention. Il faut prendre des nouvelles régulièrement, leur rendre visite et boire des verres d'eau avec elles. Quand vous arrivez et quand vous partez.

Est-ce que le phénomène de déshydratation arrive rapidement ?

Oui, ça peut arriver très vite, d’autant plus chez les personnes âgées qui n’ont plus le réflexe de soif. Certaines ont aussi des problèmes de thermorégulation. Certains médicaments s’opposent également à une bonne régulation de la température corporelle. Il faut boire au minimum entre 1.5 et 2 litres d’eau par jour.

Quels sont les signes d’une déshydratation ?

Ils sont insidieux, mais ils existent. Le plus fréquemment, c’est une sensation de soif intense. La personne peut avoir des vertiges, des étourdissements, de la fièvre ou encore une somnolence anormale. Elle peut aussi être victime de crampes musculaires et de nausées. N’oublions pas une vision floue et une respiration qui s’accélère.

Les périodes de canicule vont être amenées à se multiplier. Est-ce que nos corps finiront par s’habituer ?

Il faudra plusieurs dizaines d’années pour cela. Pour le moment, le mieux est donc faire attention aux personnes vulnérables.