PHOTOS - La détresse d'un couple sinistré après les inondations de Pignans

Ils veulent retrouver leur maison d’avant. Celle qu’ils ont achetée il y a 14 ans et aménagée au fil des années. Comme des dizaines de familles de Pignans (Var), Corinne et Dominique Vieuge, couple de quinquagénaires, ont été victimes du violent orage de grêle puis des inondations qui ont touché leur village, le 24 août 2021. L'eau est montée à plus d'un mètre dans leur jardin et leur villa et a tout emporté sur son passage.

Si trois mois après ces inondations, certains sinistrés attendent toujours la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour pouvoir toucher leurs indemnités d’assurance, c’est un autre problème administratif qui empoisonne la vie du couple Vieuge : la somme allouée par leur assurance est pour le moment bloquée par l’organisme où ils ont souscrit leur prêt immobilier.

Dégâts considérables dans la maison et le jardin

La famille ne peut donc pas commencer les travaux de remise en état de leur villa. Et pourtant les dégâts sont considérables, estimés à 150.000€ par les experts. En plus de l’humidité et des moisissures, certaines cloisons présentent des trous béants. Tous les murs sont abîmés, les plinthes ont été arrachées, il n’y a plus d’électricité dans les chambres. Le spectacle est tout aussi désolant à l’extérieur de la maison : clôtures emportées, mur au sol et carrelage de la terrasse éventré.

"Nous avons perdu 14 années de notre vie. Nous devons repartir de zéro et essayer de se reconstruire mais c’est très compliqué puisque les travaux ne peuvent pas commencer. Psychologiquement, c’est dur. Nous avons même consulté un médecin car nous n’en pouvions plus. Heureusement notre beau-frère nous a refait une chambre et une salle de bain neuve à l'écart des autres pièces. C'est notre cocon. _Nous fermons la porte le soir pour ne pas voir le reste de la maison_" explique Dominique Vieuge.

Le couple a pris un avocat

Pour sortir de cet imbroglio administratif et rénover rapidement leur maison, le couple a pris un avocat : "Cela coûte cher mais nous n’avons pas le choix, nous voulons toucher notre argent pour reprendre le cours normal de notre vie et essayer d’oublier". Oublier ce 24 août 2021 et ces 3 heures d’orage qu’ils ont passées, à genoux, sur la table de la cuisine en regardant l’eau monter. "On s’est vu partir…" raconte très émue Corinne Vieuge.

La cuisine de la famille Vieuge après les inondations du 24 août 2021 - Corrine Vieuge

Les climatisations ont été arrachées et laissent des trous dans les murs © Radio France - Sophie Glotin