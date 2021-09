La détresse des familles d'handicapés qui ne peuvent plus trouver de place en Belgique

"On n'avait déjà pas beaucoup de choix, mais là c'est fini, on n'a plus de choix du tout. Tous les établissements sont pleins. On a besoin de places d'accueil supplémentaires en France ou alors il faut nous laisser la possibilité de partir en Belgique", explique Sandrine Maire. Cette femme de 50 ans qui habite à Auberchicourt, près de Douai, se bat pour son fils âgé de 22 ans. Maxence est paralysé des deux jambes et des deux bras et ne parle pas. Il est accueilli actuellement quatre jours par semaine en accueil de jour dans une structure à Cambrai qui est normalement réservée aux moins de 20 ans. Il est donc en quelque sorte en sursis et ses parents redoutent le jour où il devra partir.

Or ils n'ont aucune alternative. Cela fait deux ans que Sandrine fait des demandes dans différentes structures. Rien, il n'y a pas de place. Et la situation s'est compliquée depuis que le gouvernement français a mis en place un moratoire en février 2021 sur l'exil des Français handicapés dans des établissements en Belgique. Ceux qui étaient déjà dans de tels établissements auparavant peuvent y rester mais la France ne paie plus pour de nouveaux entrants. Fin 2019, on comptait 8.233 Français (parmi lesquels 1.413 enfants) en situation de handicap dans 227 établissements wallons. Sandrine redoute donc de devoir s'occuper à temps plein de son fils à la maison "Je serai obligée d'arrêter de travailler. Et ça ne sera un choix ni pour lui ni pour moi. Il a besoin de voir du monde, de se faire des amis. Ce n'est pas en restant à la maison que ça va arriver".

La mère de Maxence veut que son fils soit accueilli dans une structure et non pas qu'il reçoive des soins à domicile © Radio France - Odile Senellart

Les associations avaient salué la décision de la France d'instaurer un moratoire sur cet exil contraint des Français à l'étranger, faute de places en nombre suffisantes mais elles s'inquiétaient du manque de place qui en découlerait en France. A juste titre: selon Claude Hocquet, président de l'Union départementale des Papillons Blancs du Nord, une association qui défend les intérêts des personnes en situation de handicap et de leurs proches, plusieurs centaines de familles dans le département sont impactées : "On peut saluer ce moratoire et que les familles puissent avoir une même réponse en France. Mais aujourd'hui, des familles se retrouvent sans solution puisqu'il n'y a pas eu d'autres dispositifs mis en place entre temps. Ces familles sont toujours sur nos listes d'attente pour avoir une place."

Le gouvernement a opéré un changement majeur dans sa politique du handicap en décrétant ce moratoire, avec également la volonté de développer les dispositifs d'inclusion, plutôt que le développement de structures d'accueil. Il s'agit de dispositifs qui permettent par exemple à la personne handicapée de recevoir ses soins à domicile, et qui permettent donc un maintien à domicile. Mais Claude Hocquet alerte: "On ne peut pas être dans le tout inclusif. Certaines personnes ne peuvent pas prétendre à l'inclusion. Si vous prenez le cas de avec un handicap lourd, même s'il y a dans certains cas des dispositifs qui existent, certaines ne peuvent pas faire autrement que d'être prises en charge par des structures."