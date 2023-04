La détresse des locataires d'une résidence squattée à Avignon

Appartements calcinés, portes défoncées, débris de verres au sol, amas de déchets. Voilà dans quel état se trouve la partie sud de la résidence Ventouréso, au sud de la rocade à Avignon. Comme la partie nord, elle doit être détruite dans le cadre du "Nouveau programme national de renouvellement urbain". Mais si la plupart des habitants ont déjà été relogés, 17 ne le sont pas et vivent toujours dans ces conditions.

ⓘ Publicité

14 incendies en trois semaines

Depuis le départ de la majorité des locataires, des groupes de jeunes viennent squatter les appartements vides ainsi que les couloirs et les dégradent. En trois semaines, les pompiers ont été appelés à 14 reprises pour des incendies dans l'immeuble et à proximité. "Je suis angoissée. Je vis dans la peur", lâche une habitante. "On est traumatisé", ajoute son compagnon. Ce couple de retraité a en effet sollicité France Bleu Vaucluse pour témoigner et faire avancer le dossier. Il préfère néanmoins conserver leur anonymat de peur de représailles de ces groupes de jeunes.

Plusieurs appartements ont brûlé dans la résidence Ventouréso au sud de la rocade à Avignon © Radio France - Julie Munch

Des habitants racontent que les portes des compteurs sont forcées pour y voler des matériaux comme du cuivre. © Radio France - Julie Munch

"C'est invivable. C'est une porcherie : les portes cassées, le verre, les pétards dans les escaliers, les déchets. C'est la nuit, donc ça nous réveille, on ne dort plus", raconte ce locataire. "Nous ce qu'on souhaite c'est être relogé très rapidement et d'être indemnisé à mesure de ce qu'on subit. On paie des charges : mais à quoi ça sert ? Ça fait des mois qu'on a plus d'entretien, plus d'interphone." Ce locataire affirme que le bailleur social Grand Delta Habitat a déjà été alerté à plusieurs reprises ces derniers mois et semaines. "C'est pour ça que nous vous avons contacté, ainsi que le journal La Provence."

La réaction de Grand Delta Habitat

Les choses semblent néanmoins s'être accélérées ces derniers jours. Un gardien est désormais présent le jour, et bénéficie du soutien d'un collègue la nuit, la police a également renforcé ses patrouilles dans le secteur dans le but notamment de retrouver le ou les auteurs des incendies.

Grand Delta Habitat nous répond par mail qu'une "prise de contact avec toutes les familles est en cours depuis ce jeudi, avec pour objectif de fixer des rendez-vous individuels et proposer une solution de relogement immédiate et adaptée."

Le bailleur social ajoute que "la semaine prochaine sera décisive pour les derniers relogements." Une fois que tous les locataires auront un nouveau logement la dernière partie de la résidence sera démolie.