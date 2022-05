La détresse des producteurs de fraises : "une barquette nous revient à 4 euros, en Espagne ? 0,80, délirant !"

Pourquoi les fraises sont-elles chers ? Jean-Pierre Clérici est producteur de fraises dans les Alpes-Maritimes à Carros. Interview également à retrouver en vidéo.

Pourquoi ces prix pour les fraises en 2022 ?

"Cette année, ce n'est pas beaucoup plus cher que l'année dernière. Pour nous, au niveau de la production, il n'y a pas eu de hausse notable. Je pense qu'il y a des marges qui se font en fonction des charges des uns et des autres. Nous, malheureusement, comme on est au bout de la charrette, on subit tout ça".

Vous subissez ?

"Si on n'avait pas une consommation locale avec des consommateurs azuréens qui nous suivent, ça pourrait remettre en cause la production locale. Ça nous coûte à peu près 4 € la barquette de 500 grammes quand on l'a récolté. Les Espagnols, ils sont arrivés en livrer dans le département à 0,88."

Comment c'est possible ?

"Ce qui se passe nous échappe complètement. Il y a eu des évènements complètement délirants qui ont fait qu'une partie des fraises provençales sont parties à la confiture. Tout est totalement anormale quand on connait les coûts de production et le coût d'une heure de main d'œuvre pour récolter ce fruit."

Heureusement que les Azuréens achètent local ?

"Bien sûr, nous sommes ravis de voir que la population nous suit. Elle nous a très très bien suivi pendant le covid. _Aujourd'hui, elle continue à acheter local. Le succès de la fête de la fraise à Carros cette année en est l'exemple parfait._"