La deuxième marche des fiertés des Landes défile contre l'extrême droite ce samedi à Saint-Paul-lès-Dax

« Pas d'extrême droite pour nos droits : les ruraux ne sont pas des fachos » : c'est le slogan choisi pour la marche des fiertés organisée ce samedi à 15h à Saint Paul les Dax. C'est la deuxième édition de ce défilé dans le département pour la défense des droits des personnes LGBT.

Peur d'un recul des droits

Ce thème a été choisi par les adhérents du collectif Fiertés Landes entre les deux tours de l'élection présidentielle, où la candidate du Rassemblement National Marine Le Pen est arrivée finaliste. Depuis, 88 députés de son parti ont été élus à l'Assemblée nationale, un record pour cette formation politique.

Pour Charline Grégoire, représentante de l'association Fiertés Landes : « Il y a une vraie inquiétude sur un recul des droits avec l'arrivée d'une extrême-droite au pouvoir, ou proche du pouvoir : le droit des femmes, avec l'accès à l'avortement par exemple, ou le droit des personnes LGBT qui est sévèrement puni en Hongrie ou en Pologne par exemple » commente la militante.

Lutte contre toutes les discriminations

Selon elle, appartenir à la communauté LGBT est déjà un fait politique : « Notre communauté est dans l'intersectionnalité : elle lutte contre toutes les formes de discrimination. Or, les positions de l'extrême-droite sont clairement anti-LGBT, ou anti-immigration » explique Charline Grégoire.

Elle invite celles et ceux qui partagent ces valeurs à se joindre au rassemblement : « C'est une journée militante mais aussi une journée festive : c'est important de se montrer, d'être représenté et de savoir que l'on n'est pas seul, quel que soit son âge. On a aussi besoin de nos alliés pour nous reconnaitre dans nos spécificités » dit-elle.

Le cortège partira ce samedi à 15h du parc de la mairie de Saint-Paul-lès-Dax, où un village des fiertés sera installé dès 10h30. Un pique-nique est organisé juste avant à partir de 13h.

Le programme complet est disponible sur fierteslandes.org