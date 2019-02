La deuxième Nuit de la solidarité, c'est ce soir à Paris

Paris, France

Ils seront 2.000 mobilisés cette nuit pour quadriller les rues de Paris à partir de 22 heures pour compter tous ceux qui y dorment. Une opération minutieuse. A chaque fois, les bénévoles engagent la conversation avant de présenter aux personnes sans-abris un questionnaire détaillé de plusieurs pages. L'an dernier 3.035 personnes vivant à la rue avaient été recensées dans la capitale, 88% d'hommes et 12% de femmes.

"Une expérience marquante"

Alysse va participer ce soir pour la deuxième fois à cette Nuit de la solidarité parisienne. "Pouvoir connaître plus en détails ces personnes et leur parler directement, cela permet de se dire que l'on est capable d'établir un contact dans la vie de tous les jours. Cette expérience m'a rassurée sur ce que je peux faire au quotidien pour les aider , leur montrer que je les vois. Ce sont des choses très simples mais aussi très importantes", raconte la jeune femme.

"Ce qui est plus compliqué, c'est quand vers minuit on rentre chez soi, bien au chaud, dans son lit, et que l'on pense à tous ceux que l'on a rencontré et qui restent à dormir dehors. On se confronte aussi à la dure réalité" poursuit Alysse, qui a apprécié d'avoir bénéficié d'une formation de quelques heures avant d'aller sur le terrain et d'être accompagnée de membres d'associations de lutte contre la précarité.

Objectif : orienter les politiques publiques

Au-delà du décompte des personnes vivant à la rue, l'opération permet de cibler les dispositifs d'aide aux SDF.

"Après la première édition où nous avions recensé 12% de femmes parmi les sans-abris, nous avons ouvert une halte spécifique pour elles à l'Hôtel de Ville", explique Dominique Versini, adjointe à la maire de Paris en charge des Solidarités. "Nous allons aussi leur réserver un créneau tous les après-midis dans un bain douche du douzième arrondissement dès le mois de mars, car nous nous sommes rendu compte que pour beaucoup, elles avaient été victimes de violences et ne pouvaient supporter de fréquenter des lieux mixtes".

Recenser aussi les SDF dans les parkings, les immeubles et les jardins

Pour cette deuxième édition, la Nuit de la solidarité étend son périmètre. Plusieurs équipes vont parcourir vingt parcs et jardins parisiens, où certains trouvent refuge après la fermeture.

D'autres iront dans les parkings souterrains. Une convention a été signée avec deux opérateurs (Indigo et Saemes) pour que leurs salariés recensent les SDF qui dorment dans 45 parkings parisiens.

Le bailleur Paris Habitat ouvre aussi 75 de ses immeubles dans lesquels caves, cages d'escaliers ou halls peuvent être occupés la nuit.

Enfin les talus du périphérique seront scrutés.