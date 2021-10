La déviation du Taillan-Médoc devrait ouvrir fin 2022

Sur le chantier de la déviation de Saint-Aubin-Le Taillan-Médoc, les travaux sont toujours en cours. Si une bonne partie de la route est déjà bitumée il manque encore quelques parcelles, notamment à l'entrée du Taillan-Médoc. La déviation devrait être mise en service fin 2022. Et ce projet pourrait bien changer la vie des habitants du Taillan qui voient leur commune traversée tous les jours par des poids lourds (environ 2000 par jour). "Ca va réduire les nuisances sonores et de pollution, explique Agnès Versepuy, maire du Taillan-Médoc. On sait qu'on aura toujours du monde, mais plus de camions déjà." Le risque aussi, c'est que les usagers habitués à faire sans la déviation, ne changent pas leurs habitudes selon l'édile.

Un projet qui date des années 80

En un peu moins de 40 ans de débats autour de cette déviation, les associations de protection de l'environnement se sont emparées du sujet. Aujourd'hui, après que le Conseil d'Etat ai refusé d'arrêter les travaux, elles dénoncent"un projet daté", qui ne prend pas en compte les problématiques actuelles, selon Martine Leblond la présidente de l'association Natur'Jalles. "Ce projet répond à la mauvaise question. On a demandé de résoudre le problème des 20 000 véhicules qui encombrent le Médoc. Mais il aurait fallu parler de 20 000 passagers, parce que le problème c'est qu'ils sont tout seuls dans leurs voitures. Si la question avait été posée autrement, il y aurait eu des solutions multiples", explique la présidente de l'association. Elle parle notamment des transports en commun et du tramway qui auraient pu être plus largement développés.

Le coût total engendré par les travaux s'élève à 36,4 millions d'euros.