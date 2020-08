La diamanterie de Felletin va bénéficier du loto du patrimoine!

La diamanterie de Felletin (Creuse) va pouvoir bénéficier d'un coup de pouce financier pour effectuer des rénovations, grâce au loto du patrimoine 2020. Cette ancienne coopérative industrielle fait partie des 101 monuments en péril, retenus par la fondation du patrimoine.

Un bâtiment où l'on a façonné des diamants pendant plusieurs décennies

Cette partie de l'histoire de Felletin n'est pas très connue : au début du XXe siècle la commune comptait plusieurs artisans, spécialistes du façonnage de diamants. Au plus fort de l'activité cinq ateliers ont existé à Felletin.

Sur la rive droite de la Creuse, le bâtiment rappelle le passé diamantaire © Radio France - Valérie Mosnier

En 1906, ces ouvriers diamantaires ont décidé de se réunir dans une seule et même coopérative. Ils ont construit un bâtiment sur les ruines d'un ancien moulin, afin d'utiliser la force motrice de la rivière Creuse. L'activité de taille de diamants s'est poursuivie jusqu'en 1982, sur ce site.

Un projet de restauration à plus d'un million d'euros

Aujourd'hui, le bâtiment a besoin d'être stabilisé. Il faut aussi l'aménager pour accueillir du public. La commune et l’association Felletin Patrimoine et Environnement ont donc décidé de lancer un programme de restauration. L'argent récolté par le loto du patrimoine permettra de soutenir ce projet, estimé à plus d'un million d'euros.

Mise en vente des tickets ce 31 août

Les tickets à gratter du loto du patrimoine sont mis en vente à compter de ce 31 août. Les sommes récoltées grâce aux jeux et tirages contribueront à la rénovation des 101 monuments en péril, dont 18 sont classés prioritaires (la diamanterie ne fait pas partie des prioritaires). Pour chaque ticket vendu, qui permettra au joueur de remporter jusqu’à 1,5 million d’euros, 1,76 euro sera reversé à la Fondation.

