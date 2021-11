La difficile gestion des tombes dans l'Yonne

Vous irez sans doute aller fleurir les tombes de vos proches ces jours-ci. La gestion des tombes dans les cimetières est un casse tête pour les élus. Une difficulté qui s'est accentuée avec le vieillissement des lieux et des réglementations qui évoluent.

Les difficultés sont très nombreuses selon Mahfoud Aomar, élu à Valravillon et président de l'association des maires de France de l'Yonne (AMF 89) : " c'est un véritable casse-tête, dans un premier temps c'est la gestion de la tombe elle-même . Qui a acheté la concession ? Est-elle toujours valable ? Quelles sont les personnes qui ont un droit sur la concession ? Peut-on la revendre ? Si on a pas d'historique, on coule . "

Le problème de l'entretien

" Il y a des produits dont on ne peut pas se servir" explique le maire. "Le temps n'est pas toujours clément, la pluie fait pousser l'herbe. Il faudrait presque une personne à temps complet pour entretenir le cimetière correctement." En moyenne, l'élu évalue un cout moyen de gestion des cimetières de 3 a 4 000 euros par an pour l'ensemble des communes icaunaises.

On vient faire son marché

C'est un phénomène nouveau qui se développe depuis plusieurs années. " Il n' y a pas une année où je n'ai pas trois ou quatre vols dans les cimetières " regrette l'élu de Valravillon.

Depuis 2016, Valravillon est devenue une ville nouvelle avec la fusion de quatre villages. Il faut gérer quatre cimetières.

Mafoud Aomar a décidé de numériser les registres des personnes enterrées : " aujourd'hui ce sont des registres à la main avec des fiches. Une petite société travaille sur l'informatique. Elle va prendre un drone, survoler les quatre cimetières ,avoir des plans et faire des photos pour savoir qui est propriétaire et assurer un suivi. Cela va nous faciliter la vie. "

Une initiative qui permettra à ses successeurs d'y voir plus clair. Un travail qui demandera deux ans et qui coûte 20 000 euros.

Sommes nous à l'étroit dans les cimetières icaunais ?

C'est en tout cas le constat d'une élue de Brienon-sur -Armançon. Jocelyne Michele est en charge du cimetière de la commune. A sa prise de poste elle a rapidement fait un constat : l'espace venait à manquer.

En cause le coronavirus et l'afflux de personnes âgées venue finir leurs jours dans l'Yonne : " nous avons deux maisons de retraite à Brienon. Il y a beaucoup de personnes de la région parisienne qui viennent finir leur jour ici. "

"Pour pouvoir être enterré dans une commune, il faut y être né, y habiter ou y décéder. Les personnes qui décèdent en maison de retraite à Brienon peuvent être enterrées dans la ville. Si elles n'ont pas de concessions ailleurs, on doit leur trouver de la place . Avec deux maisons de retraite, nous avons beaucoup de monde."

Brienon sur Armançon n'est pas la seule concernée à en croire Jocelyne Michele. Lorsque celle ci a demandé une formation pour gérer et agrandir son cimetière, elle a rapidement été rejointe par d'autres élus des communes alentours, faisant face, eux aussi, à un manque de place.