Le directeur du cinéma le Rex à Sarlat "très surpris, mais heureux de pouvoir rouvrir" le 22 juin

Les cinémas vont pouvoir rouvrir le 22 juin. C'est l'annonce faite ce jeudi par Edouard Philippe, le Premier ministre. "Ça a été une sacrée surprise surtout que c'est une réouverture un lundi. Et nos films sortent le mercredi, explique le directeur du cinéma Le Rex à Sarlat, Arnaud Vialle. C'est un peu étonnant mais après cette nouveauté, on est très heureux de pouvoir rouvrir et de retrouver nos spectateurs."

Des interrogations sur le protocole sanitaire

Il s'interroge sur une réouverture le lundi 22 juin ou plutôt attendre le mercredi 24 pour être en phase avec les programmations nationales.

Sur le protocole sanitaire qu'il va devoir mettre en place, il reste dans le flou. "La fédération nationale des cinémas français avait donné un livre blanc au ministère de la Santé et on a aucune nouvelle. On ne sait absolument pas comment on va rouvrir".

Cette réouverture des salles obscures était néanmoins très attendue. Il espère que les spectateurs seront là pour pouvoir passer cette crise. "Nous avons fait de gros travaux, il y a cinq ans. On a des emprunts. On a dû recourir à un prêt garanti par l'Etat. Donc on a intérêt à retrouver rapidement notre chiffre d'affaires, sinon on va vers de grandes difficultés."