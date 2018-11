Moselle : la direction des boulangeries Neuhauser annonce 185 emplois supprimés sur le site de Folschviller

Folschviller, France

La nouvelle est tombée ce lundi : 185 emplois vont être supprimés à Neuhauser Folschviller. Un nouveau plan social, un an après un premier qui avait coûté leur travail à 110 personnes. C'est le site du Furst 1 qui devrait fermer ses portes à partir du 31 mars prochain. Immédiatement, les salariés concernés se sont mis en grève, en attendant l'arrivée de leurs représentants syndicaux.

En 2017, le plan social prévoyait déjà la suppression de 259 postes sur les trois sites que compte Folschviller. Mais finalement, les négociations avaient réussi à sauver plus d'une centaine d'emplois.

"Une trahison"

Le délégué CGT Christian Porta assistait ce lundi au comité d'entreprise à Paris où il a appris le plan social. Il ne mâche pas ses mots, n'hésitant pas à parler de trahison du groupe Soufflet. "On nous annonce à un peu plus d'un mois des fêtes la fermeture d'un site", se désole-t-il. Dans le viseur du syndicat, un investissement d'1,1 million d'euros annoncé le 30 octobre dernier par la direction pour le site de Folschviller. "Nous on y a cru, mais là, 15 jours après, c'est vraiment une trahison".

Le groupe aurait expliqué être prêt à ouvrir des négociations avec les syndicats et qu'elle accompagnera les salariés licenciés. "On ne peut pas les accompagner. Ils vont les accompagner comme ceux de l'année dernière : ils sont au chômage maintenant", répond Christian Porta.

Dans un communiqué de presse, la direction de Neuhauser explique son choix. Pour l'heure, elle ne souhaite pas s'exprimer plus longuement.