La direction du CHU de Montpellier renforce la sécurité des Urgences

La décision a été prise après de graves incidents qui se sont produits le 14 juillet dernier aux urgences du CHU, deux médecins ont été agressés physiquement par des patients énervés par l'attente et souffrant de troubles psychiatriques.

Les personnels des urgences choqués ont rencontré la direction et demandé à être mieux protéger.

ⓘ Publicité

La direction a décidé de renforcer le service de sécurité. A compter de ce samedi, tous les week-ends d'aout, il y aura un agent de sécurité de plus aux Urgences.

Il y en avait déjà deux à l'extérieur, le troisième sera à l'intérieur dans la salle d'attente.

" L'agent de sécurité peut intervenir mais il peut aussi désamorcer une situation avant qu'elle ne dégénère"

loading

Le syndicat FO prend acte cette décision prise par la direction du CHU qui va dans le bon sens surtotu pour ce mois d'aout où il y aura encore plus de monde avec les touristes et la fermeture des cabinets médicaux. Mais ça ne peut pas régler tous les problèmes ajoute Laurent Brun , en raison de la configuration des urgences et de leur vétusté, et aussi parce que ce sont les seules urgences pédiatriques.

loading

La direction du CHU en profite pour rappeler qu'avant de venir aux urgences il faut appeler le 15 qui oriente le patient vers le service approprié qui ne sera pas forcément les urgences.