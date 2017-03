La directrice de la maison d'arrêt de Villepinte ne veut plus accueillir de nouveaux détenus

La maison d'arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis) est surpeuplée. Pour la directrice de cette prison, l'établissement, qui héberge 1.232 personnes, n'est plus en capacité d'accueillir de nouveaux détenus. Elle a prévenu mardi la justice et elle demande qu'on trouve des solutions.

Plus question pour la directrice de la maison d'arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis) d'accueillir de nouveaux détenus. Elle l'a dit aux magistrats. Avec 1.132 prisonniers, la maison d'arrêt est pleine à craquer. Son taux d'occupation a atteint le record de 201%, indique une source judiciaire.

La situation est explosive : Philippe Kuhn, syndicaliste

Des détenus dorment par terre ou sont logés dans le quartier des mineurs. Les personnels sont à bout. Les incidents se multiplient. Selon le délégué régional du syndicat de surveillants SPS, Philippe Kuhn, dans cette maison d'arrêt, la situation est explosive.

A cause de la surpopulation, l'accès aux soins, au travail et au sport est devenu compliqué. Avec ces conditions d'accueil indignes, "comment voulez-vous qu'ils nous respectent ?" demande le syndicaliste.

La directrice de la maison d'arrêt de Villepinte interpelle la justice

La directrice de la maison d'arrêt de Villepinte a envoyé, mardi, un mail aux présidents et au procureur des tribunaux de grande instance de Bobigny et de Paris. Ce sont eux qui orientent vers Villepinte les prévenus en attente de procès et les condamnés qui purgent des peines de moins de deux ans. La directrice leur demande de trouver d'autres solutions. Elle met en avant la libération conditionnelle ou l'aménagement de peine.

Depuis mardi, le TGI de Bobigny n'envoie plus personne à Villepinte : source judiciaire

Selon une source judiciaire, les magistrats sont face à un dilemme. Ils sont conscients des problèmes de la maison d'arrêt et ils ne veulent pas aggraver une situation qui est déjà critique. En même temps, pas question pour eux "d'abaisser la réponse pénale" et donc d'être plus indulgents. Quant au bracelet électronique et autres aménagements de peine ou encore aux libérations conditionnelles, "il s'agit d'accélérer le processus judiciaire pour ceux qui le méritent et évidemment pas d'ouvrir grand les portes de Villepinte", précise la source judiciaire.