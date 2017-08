La discothèque tulliste le Nocturne fermée par arrêté préfectoral en raison de ses nombreuses bagarres

Un cas plutôt rare. Une discothèque tulliste, le Nocturne, a écopé d'une peine de fermeture administrative de quinze jours. En cause une succession de bagarres sur fond d'alcool dans et devant la boîte de nuit. Et des propos tenus sur les réseaux sociaux par le patron contre les policiers.

Le Nocturne doit rester fermé jusqu'au week-end du 12 août. Ainsi en a acté la préfecture par un arrêté préfectoral. Celui-ci parle de "bagarres" fréquentes; de "forte alcoolisation de certains clients". Il précise en outre que des employés de la discothèque sont à l'origine de certaines de ces violences. Des plaintes sont d'ailleurs déposées et des enquêtes sont en cours. L'arrêté évoque aussi des propos tenus sur les réseaux sociaux par le patron du Nocturne qui portaient "atteinte à l'intégrité des forces de police".

"Dans toutes les discothèques de France"

Jacques Muller, le patron du Nocturne, ne conteste aucun des faits mentionnés. Il regrette cependant les propos tenus à l'encontre des policiers écrits après une énième convocation au commissariat. "ça m'énerve un petit peu". Mais il a été très étonné de se voir reprocher des bagarres. "Ce qui arrive là c'est ce qui arrive dans toutes les discothèques de France" affirme Jacques Muller qui ne voit pas comment éviter la consommation et les bagarres, malgré dit-il des efforts importants de "prévention." En revanche si les enquêtes révèlent l'implication de certains de ses videurs ceux-ci seront immédiatement licenciés. Jacques Muller s'estime toutefois lésé par cette fermeture. Il a décidé de déposer un recours en appel contre cet arrêté.