Le président de la République, Emmanuel Macron a commémoré, ce dimanche le 80e anniversaire de la rafle du Vél d’Hiv. Il a inauguré un nouveau lieu de mémoire dans l’ancienne gare de Pithiviers (Loiret). Huit convois en étaient partis pour le camp de concentration et d’extermination d’Auschwitz-Birkenau. On a justement appris, ce jour, la disparition à Nîmes d’une figure de la Résistance dans le Gard : Josette Roucaute. Elle allait avoir 99 ans le 1er août prochain, et s'était installée à Saint-Hilaire-de-Brethmas.

"Un grand-père mineur de fond, une grand-mère trieuse de charbon. Josette Roucaute travaille d’abord à Alès comme culottière-giletière dans un petit atelier de l'avenue Carnot", raconte Jean-Paul Boré, , président de la délégation gardoise de l'AFMD, Les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, dans le Gard.

42 191. C’est le matricule qui lui est attribuée quand elle est déportée au camp de Ravensbrück. En Juin 44. Elle doit alors fabriquer des obus pour les allemands. Travail obligatoire qu’elle doit effectuer à Leipzig. Elle est alors affectée au Kommando Schonefeld du camp de Buchenwald.

Josette Roucaute avait été dénoncée pour son activité dans la Résistance, où elle s’engage à seulement seize ans. En particulier les tracts qu’elle fait circuler. Un jour, elle dépose un paquet de ces tracts, intitulés « Pétain la guillotine " , dans un car qui fait le trajet entre Alès et Nîmes. Elle est arrêtée par les gendarmes, subit trois jours d’interrogatoire, sans rien avouer, ni balancer. La prison. Puis, donc, la déportation. A Buchenwald, elle survit pendant un an, avant de s’échapper. Les SS vidaient alors le camp, les forces alliées se rapprochant.

Médaille de Guerre. Croix militaire. Après avoir vécu à Prague, notamment, elle revient dans le Gard, dans les années 1980. Elle s’installe à Saint-Hilaire de Brethmas. Et depuis toutes ces années, Josette Roucaute cultivait le devoir de mémoire dans les écoles du département. L’ école de Saint-Hilaire porte son nom depuis 2015.

