La disparition de Jean-Michel Cazes, figure emblématique de la viticulture girondine

Le Bordelais perd sans doute l'un de ses plus grands ambassadeurs. Jean-Michel Cazes, propriétaire du château Lynch-Bages, dans le Médoc, est mort à l'âge de 88 ans. On l'a appris ce mercredi. Jean-Michel Cazes, né à Bordeaux en 1935, était revenu s'installer à Pauillac pour s'occuper du vignoble familial en 1973 après une carrière d'ingénieur chez IBM.

Jean-Michel Cazes fut, entre autres, président de l’Union des viticulteurs de Pauillac, administrateur du Conseil des vins du Médoc et vice-grand maître de la Commanderie du Bontemps, organisation qu’il a présidée pendant de longues années. Brigitte Bloch, conseillère municipale de Bordeaux, déléguée pour l'économie du vin, salue un homme "visionnaire pour les vins de Bordeaux" et pour "l'œnotourisme", "développant, dès les années 80, une maison du tourisme et du vin, aussi ouverte le dimanche, puis rénovant, au début des années 2000, le village de Bages à Pauillac, pour en faire un lieu convivial d'accueil des visiteurs en lien avec ses souvenirs d'enfance".