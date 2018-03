Landes, France

Michel Vis était le dernier des frères Vis, une grande famille d'écarteurs. Christian Vis, alias Ramuntcho, est décédé l'an dernier et Guillaume Vis, alias Ramunchito, est mort en 2014. Michel Vis, lui, s'est éteint ce jeudi, à l'âge de 86 ans. Et lui aussi a marqué l'histoire de la course landaise.

Surnommé "Michel 1" dans l'arène, parce qu'il était le premier des écarteurs Champion de France à s'appeler Michel, il a remporté le titre en 1958 et 1959. Il a également gagné les plus grands concours. La grande force de Michel ce sont ses écarts intérieurs. Dans la fratrie Vis, il est le grand frère, celui qui apprend tout à Christian et Guillaume. "C'était le protecteur, celui qui les a fait débuter tous les deux et il les bichonnait aussi" raconte son fils, Eric Vis.

Après sa carrière d'écarteur, Michel Vis a été entraîneur avant de "tenir la corde" notamment quand ses enfants étaient dans l'arène. Mais, le fait le plus exceptionnel c'est son dernier écart. Dans les arènes de Dax, à l'occasion du retour des champions, en 2013, il avait... 81 ans ! "C'est vrai que c'est pas permis à tout le monde. Il était très physique à cet âge là ! C'est la course landaise qui le maintenait en forme!" conclut son fils