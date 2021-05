La disparition de Paula Loïs, symbole de la défense des chevaux et de tous les animaux

Paula Loïs, passionaria de la cause animale dans le Gard.

Elle était la madone des chevaux maltraités. Depuis près de trente ans, elle accueillait et soignait des animaux abandonnés, voire extrêmement maltraités, avec son association C.H.E.V.A.L (Centre d’Hébergement pour Équidés Vétérans Antenne Languedoc). La gardoise Paula Loïs nous a quittés ce 1er mai, ses proches l'annoncent sur les réseaux sociaux. France Bleu Gard Lozère adresse toutes ses condoléances à sa famille.

"Sa famille souhaite dans un premier temps se recueillir dans l'intimité, merci de laisser à ses proches et à son équipe quelques jours pour faire face à cette terrible nouvelle"

Son association est née en 1992 au domaine du Marican à Saint-Jean-de-Valériscle, elle est devenue au fil du temps un des plus grands refuges pour équidés d'Europe et a fini par s'agrandir et déménager sur le Domaine du Valat de Ramel, à Salindres, toujours dans la région d'Alès. Elle dénombre encore aujourd'hui "240 hébergés. Sans oublier beaucoup d'autres espèces animales, chiens, chats, animaux de basse-cour".

Michel Drucker, dans "Vivement Dimanche" l'avait mise à l'honneur début janvier 2020 (Video à retrouver ici).

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix