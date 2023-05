La disparition des guichets à la gare de Toulouse-Matabiau continue de créer des tensions

L'ambiance n'est pas tous les jours au beau fixe à la gare Matabiau de Toulouse depuis l'aménagement d'un nouvel espace de vente qui a ouvert ses portes il y a maintenant plus d'un an, le 13 avril 2022. Il se situe à droite de la gare, derrière la sortie du métro Marengo SNCF. A la place des anciens guichets dans le Hall principal en travaux, il devrait y avoir à terme un fast-food.

Des agents d'escale et vendeurs dénoncent des conditions de travail dégradées. Ils sont debout, au milieu des passagers, pour les aider sur des ordinateurs installés sur une table centrale. Il n'y a plus que trois bureaux assis, sans vitre entre eux et l'usager. Les cheminots se sentent davantage exposés aux agressions et craignent surtout qu'à terme, la moitié des postes de vendeurs soient supprimés, puisque 50% des possibilités physiques de vente ont été retirées au moment du début des travaux, rappelle Victor Imbault qui travaille à l'escale de Toulouse-Matabiau, trésorier à la CGT cheminot.

"C'est une décision nationale de la SNCF qui se sert de l’argument de la digitalisation et de l’explosion des ventes par Internet pour supprimer les guichets. La direction dit que les trois-quarts des billets se vendent sur Internet mais nous assurons beaucoup de service après-vente, quand il y a des ruptures de correspondance, des retards, du conseil aussi et toutes ces missions ne sont pas comptabilisées par la direction. Il y a déjà eu plus d'une heure d'attente, des gens en pleine canicule à faire la queue dehors et qui s'énervent, on a dû exercer notre droit de retrait car les gens tapaient contre les vitres. Depuis la nouvelle organisation du travail, il y a davantage d'arrêts pour accidents du travail."

Les files d’attente s'allongent certains jours sur le parvis dehors. Les usagers se sentent démunis.

Transformation du métier

Victor Imbault parle de "transformation du métier, il explique que "les agents d'escale qui font de l'accueil en gare ne font de plus de prise en charge à l'intérieur de l'espace de vente. D'autres doivent accueillir les usagers sur les quais. On a ajouté des missions aux vendeurs, on les a spécialisés (les vendeurs TER, les vendeurs grandes lignes) et ils ne sont pas interchangeables."

La région plaide pour la conservation d'une présence humaine

Dans la nouvelle convention signée entre la Région Occitanie et la SNCF pour l’exploitation des trains TER liO jusqu’en 2032, il est stipulé : "la présence humaine dans les 281 gares et haltes, avec plus de 500 agents, est maintenue, elle s’accompagne de la simplification des parcours d’achat. Leurs missions s’adaptent (accueil, vente en gare, information voyageurs...). Jean-Luc Gibelin, élu aux mobilités à la région précise bien que la région a exigé de la part de la SNCF "que les vendeurs TER ne disparaissent pas, même dans les grandes gares dites TGV comme Toulouse.

Concernant l'organisation de la gare Jean-Luc Gibelin semble la regretter : "nous avions mis en garde la SNCF, nous n'étions pas pour que la localisation des guichets changent, on a refusé d'ailleurs il y a un an d'inaugurer le nouveau bâtiment mais c'est une décision nationale, nous ne sommes pas propriétaires de la gare, c'est une organisation interne décidée par l'autorité organisatrice nationale la SNCF puisque la gare de Toulouse est terminus TGV." Jean-Luc Gibelin se dit vigilant à ce que des agents restent bien présents dans le hall.

Dans la convention signée entre la région et la SNCF il est prévu une légère augmentation du personnel dit opérationnel dans les TER : les conducteurs, contrôleurs, agents de gare et les agents de maintenance, de 5% de l'ensemble des effectifs d'ici à 2032.

La SNCF, contactée par France Bleu Occitanie, n'a pour le moment pas répondu à nos sollicitations.