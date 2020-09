La disparition du dessinateur humoristique Jepida

Jepida est né artiste dans l’âme à Marseille le 13 avril 1940. Très jeune déjà il s’adonne au dessin et à la peinture. Il a été aussi décorateur. Ses premiers dessins d’humour datent de 1963 et trois ans plus tard premières publications. En 1980, il ouvre un atelier de décoration à Pujaut il ira même en1986 jusqu’à créer autre-atlantique un décor au Chanel Opéra de New Haven (Connecticut USA).

Un dessinateur pilier de nombreux salons de dessins d'humour

Il est sera invité comme dessinateur dans les salons de presse de Tourcoing, Saint Just Le Martel ( le plus grand salon français de dessin de presse et d’humour où il se rendait tous les ans ) , Orléans, Palavas, Teloché (prés du Mans) mais aussi au salon de Cheval Blanc en Vaucluse . Il aura ainsi si côtoyé bien des grands noms du dessin de presse comme le regretté Cabu. Avec au total plus d'une vingtaine d’albums édités et différents prix décrochés il s’était fait une spécialité du dessin en direct dans des colloques, réunions, débats et manifestations diverses.

Comme un grand enfant entre dessin humoristique et cinéma

Après avoir vécu à Avignon il s’était installé avec son épouse toujours présente dans ses aventures dessinatoires, dans la ville d’Uzès. C’est là qu’il allait ces dernières années créer et animer un certain nombre de manifestations autour du dessin avec des ateliers par exemple pour les enfants.

.Jepida a également tâté du métier de comédien en tant que figurant car comme le disaient ses camarades de crayons caricaturiste, il avait « une gueule » avec ses moustaches bien gauloises On l’apercevra dans plusieurs films, téléfilms ou courts-métrages et même un premier rôle masculin, en 2010, pour le film "En Mal d'Inspiration", avec le metteur en scène Fabien Devide.

Si sa gouaille et son humour taquin vont manquer à tous ceux qui le côtoyaient, ce sont les personnages de ses dessins, souvent des couples franchement drôles et débonnaires, qui orphelins de leur papa ne peupleront plus que notre imaginaire attristé.

Ses obsèques auront lieu ce samedi 5 Septembre à 11 heures au crématorium de Nîmes.

Jepida témoignant de la force d'un dessin sur les ondes de France Bleu Vaucluse Copier