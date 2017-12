Villamblard, France

Liqueurs, eaux de vies ou encore sirops 100% périgourdins. En Dordogne, la Distillerie Clovis Reymond à Villamblard est célèbre.

Après plusieurs années de crise, c'est désormais sur une pente ascendante que se trouve l'entreprise. Et pour souligner la bonne santé de la distillerie, le président du conseil départemental de Dordogne Germinal Peiro et la préfète Anne Gaelle Baudouin Clerc sont venus visiter les alambiques et la boutique de la distillerie qui est dans la même famille depuis six génération.

Un beau Noël

Cette année, la période des fêtes a bien porté son nom pour l'entreprise périgourdine. Le nombre de commandes a été important et c'est notamment du côté de la vente par internet que l'entreprise a prospérée. "Pas un jour sans que l'on ait au moins une commande par internet" insiste Stéphane Marty, le cogérant de la Distillerie qui vient de souffler ses 183 bougies.

Le produit phare de ces fêtes : "le vin de Noël ou encore l'apéritif de pêche qui se marie très bien avec le foie gras" explique le Périgourdin

Des produits locaux

Mais ce qui séduit aussi les consommateurs c'est que tous les fruits utilisés dans les liqueurs ou les eaux de vie sont locaux. "Tout vient d'ici, c'est ça notre force" souligne Stéphane Marty. Et c'est pour les mêmes raisons que de plus en plus de touristes, de France mais aussi de l'étranger, se rendent dans la distillerie pour voir comment sont fabriqués les différents produits.

Dès janvier, les préparations vont reprendre pour faire beaucoup de stock avant l'été prochains et la nouvelle vague de touristes.