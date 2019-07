La distribution d'été de la Banque alimentaire a commencé en Gironde

Bordeaux, France

Les besoins des plus démunis ne s'estompent évidemment pas avec la saison estivale. Pourtant, beaucoup d'associations qui leur viennent en aide font relâche en juillet-août. C'est pour pallier leur absence et le manque qu'elle engendre chez les bénéficiaires que la Banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde prend le relais. Sa distribution d'été vient de commencer dans quatre centres : Bordeaux le mardi et le vendredi, Pessac le lundi, Bègles le mercredi et Lormont le jeudi. Elle durera jusqu'à fin août.

"Nous sortons un peu de notre mission habituelle, commente Bruno Bernat, bénévole en charge de l'organisation de cette distribution d'été. Pendant 10 mois et demi, la banque alimentaire approvisionne des associations et des CCAS qui, eux-mêmes, distribuent la nourriture aux plus démunis. Du 14 juillet à fin août, pas mal d'associations, de CCAS ferment et nous prenons le relais".

Difficile période estivale

Et la demande est forte : "jusqu'à 300 personnes par distribution à Bordeaux", explique Ghislaine, une autre bénévole, traditionnel gilet orange de la Banque alimentaire sur le dos. Elle participe à des distributions sur le bassin d'ordinaire, mais, depuis quelques années, elle vient prêter main forte à la banque alimentaire l'été à Bordeaux. Ils sont une vingtaine comme elle, dans la salle Gouffrand... et le rythme est assez intense ! "Cette nuit, on va bien dormir !" s'amuse-t-elle.

Il faut dire que les bénévoles arrivent entre 8 heures et 9 heures le matin pour réceptionner le premier des quatre à cinq camions qui viennent approvisionner les lieux. Il faut trier les produits, les mettre en place. Et après le déjeuner, c'est parti pour la distribution, jusqu'à 18 ou 19 heures. Les bénéficiaires, carte personnelle en main, défilent et garnissent leurs paniers de produits frais, fruits et légumes, produits pour bébés ou produits d'hygiène, en fonction de leurs besoins. Pour fluidifier la distribution, une heure de passage leur a été attribuée.

Ça montre que les pauvres ne sont pas oubliés pendant l'été - Josette, 75 ans, bénéficiaire.

Parmi eux, Josette, 75 ans. Pendant l'année, elle va manger trois fois par semaine dans une association. Mais elle est fermée depuis le 24 juin et jusqu'à la rentrée. Depuis deux ans, la septuagénaire compte donc sur cette distribution de la banque alimentaire : "C'est indispensable pour moi à qui il reste environ 100 euros par mois une fois toutes mes charges payées. J'en ai besoin pour avoir des fruits et légumes, des yaourts. Sinon, je devrais m'abaisser à demander à mes enfants de m'aider", lâche Josette.

L'an dernier, ces distributions d'été de la Banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde ont contribué à nourrir 6 000 personnes. Plus de 180 tonnes de nourriture ont été distribuées.