La distribution de 190 000 masques a commencé pour les habitants d'Amiens

Une tonnelle sur la place Gambetta, quatre personnes sur une table à tréteaux, et un grand registre : on dirait un bureau de vote en plein air, mais ce sont bien des masques que les employés d'Amiens Métropole distribuent ce vendredi matin. C'est l'un des 33 points de distribution actifs depuis ce vendredi matin pour les habitants d'Amiens.

22 000 masques à distribuer ce vendredi

Répartis sur tout le territoire de la commune, il faut y venir après avoir pris rendez-vous sur le site de la mairie, muni d'un justificatif de domicile, d'un livret de famille pour avoir autant de masques que de personnes dans le foyer, et d'une pièce d'identité. La distribution, gratuite, va continuer tous les jours pendant une semaine, sauf le dimanche et le jeudi de l'Ascension, qui est férié.

Les Amiénois viennent les récupérer un à un, à raison d'un rendez-vous toutes les cinq minutes sur le stand, de 8h à 19h. Des masques blancs, rouges et bleu nuit, en tissu assez épais. "C'est pas trop tôt", grommelle un habitant, qui avait dû récupérer en attendant cinq masques auprès d'une amie couturière.

"Pour ceux qui travaillent, il en faudrait 4 par personne"

Stéphanie, fonctionnaire, qui vient en récupérer trois, pour elle, son mari et son fils de 8 ans, fait remarquer que "quand on travaille, il en faudrait au moins quatre par personne. J'ai besoin de deux masques pour une seule journée de travail, et puis, je ne peux pas faire une lessive à 60° tous les soirs".

La distribution de masques, vendredi matin place Gambetta © Radio France - Marc Bertrand

Les masques sont unitaille, et un peu grand pour les plus petits : "On va s'arranger, faire quelques points de couture en plus", philosophe une maman. En tout, 22 000 masques devaient être distribués pour ce premier jour de distribution, selon le maire d'Amiens Brigitte Fouré, et 190 000 au total en une semaine.