La Dordogne accueille le tournage de "Fortune de France" la prochaine grande saga historique de France 2

Dans la salle à manger du château de Fénelon, à Sainte-Mondane en Périgord noir, alors que le feu crépite dans la cheminée, Nicolas Duvauchelle donne la réplique à Grégory Fitoussi sous l'œil - et les objectifs des caméras - du réalisateur Christopher Thompson. Voilà l'une des scènes que vous pourrez découvrir au second semestre 2024 sur France 2, lors de la diffusion de cette saga historique en six épisodes de 52 mn. Après être passé par le château de Beynac, le tournage de "Fortune de France", d'après l'œuvre de Robert Merle, fait étape pour cinq semaines au château de Fénelon.

ⓘ Publicité

Le tournage de la série télévisée de France 2, Fortune de France, d’après l’œuvre de Robert Merle, se déroule en Périgord pendant 68 jours. L’équipe a notamment tourné pendant 5 semaines au château de Fénelon à Sainte-Mondane © Radio France - Emmanuel Claverie

750 figurants

Et pour adapter à l'écran le tome 1 de cette fresque historique en treize volumes, la production voit les choses en grand. 68 jours de tournage en Périgord, près de 80 techniciens, 750 figurants. Sans oublier la distribution, Nicolas Duvauchelle, Lucie Debay, Grégory Fitoussi, Blandine Bellavoir, Guillaume Gouix, notamment.

"C'est un tournage 100% en Périgord" explique Jean Cottin, le producteur de la série. "Nous avons pris un pari de production qui est de tout faire en décors naturels. Robert Merle avait décidé d'inscrire son histoire dans le Périgord. Les châteaux sont des châteaux fictifs, mais du Périgord et nous, nous nous sommes un peu mis dans les pas de Robert Merle. Dans l'histoire, il y a deux châteaux concurrents qui sont les châteaux de Mespech (celui des Siorac) et le château des Frontenac. Nous avons recréé ces châteaux en travaillant dans quatre châteaux du Périgord : le château de Fénelon, le château de Beynac, nous tournons également dans le château de Biron où l'on va recréer un décor naturel de Sarlat à l'époque. Enfin nous tournons beaucoup de scènes d'intérieur dans le château des Bories, pas très loin de Périgueux. Le tournage devrait également passer par Saint-Léon-sur-Vézère, les Cabanes du Breuil à Saint-André-Allas, le prieuré de Merlande à la Chapelle Gonaguet, ou encore le village de la Madeleine à Tursac.

"Des livres qui m'ont fait rêver" - Le réalisateur Christopher Thompson

Le réalisateur et co-scénariste de la série « Fortune de France » Christopher Thompson © Radio France - Emmanuel Claverie

Réalisateur et co-scénariste de la saga, Christopher Thompson rêvait depuis longtemps d'adapter Fortune de France. "Depuis ma lecture du livre, quand j'étais enfant" confie-t-il. Je ne savais pas encore que j'allais faire du cinéma ou de la série, mais j'ai toujours adoré cette saga de Robert Merle. Ce sont des livres qui m'ont fait rêver et qui ont nourri mon imaginaire. C'est avant tout une histoire de famille, et moi j'aime beaucoup raconter des histoires de famille. Et puis ça me transporte dans un temps d'avant, mais qui nous ressemble étrangement et qui est une sorte de lointain miroir de nous aujourd'hui. Et c'est vrai que ça fait des années que je rêve d'adapter son roman, et le format de la série est tout à fait adapté à cette saga.

L’acteur Nicolas Duvauchelle incarne le rôle de Jean de Siorac dans la saga « Fortune de France » © Radio France - Emmanuel Claverie

"Je prends mon pied" - Nicolas Duvauchelle

Les acteurs de leur côté ne cachent pas leur plaisir de jouer dans une saga en costume d'époque. "Je prends mon pied" répète Nicolas Duvauchelle, qui confie que c'est son père qui lui a transmis son amour de l'histoire de France. "J'aime beaucoup cette période des XIIIᵉ siècle, XIVᵉ siècle et même le bas Moyen-Âge, Xᵉ, XIᵉ, et c'était mon rêve de faire un film à cheval, en armure, avec des épées avoue-t-il. Voilà, c'est fait. Christopher Thompson a exaucé mes prières!" Pour la préparation du rôle, le comédien n'a pas eu à apprendre à monter à cheval, lui qui a été formé par les équipes de Mario Luraschi ou à apprendre le latin pour réciter les prières, puisqu'il incarne un châtelain protestant. L'acteur de Braquo reconnait en revanche avoir du quelque peu adapter sa façon de s'exprimer. "C'est plus tenu. Il y a des tournures de phrases très belles explique-t-il*. Au début, je me suis dit comment je vais faire pour dire tout ça, mais en fait, avec le costume, tout ça vient très naturellement et c'est un plaisir de pouvoir parler comme ça".*

La comédienne Blandine Bellavoir, et l'acteur Guillaume Gouix sur le tournage de Fortune de France © Radio France - Emmanuel Claverie

Blandine Bellavoir, qui joue elle le rôle de Cathou, la femme de chambre d'Isabelle de Siorac a dû se mettre au latin pour les scènes de prières. La comédienne, qui a notamment joué dans la série Maison Close sur Canal Plus, a elle dû adapter sa façon de marcher, à cause des vêtements d'époque. "C'est très différent que de porter un jean et des baskets aujourd'hui" reconnaît-elle. "On a beaucoup de jupons, beaucoup, beaucoup de tissu. On ne marche pas de la même façon. C'est bête, mais quand je marche, par exemple, j'ai un retour de ma jupe sur mes tibias et ça m'empêche d'aller vite".* L'actrice, pour qui tourner dans des décors d'époque est un sérieux atout. "Évoluer dans des décors qui sont habilités pour jouer directement, avec des feux de cheminée qui sont déjà allumés, ça me donne l'impression d'être une petite poupée Playmobil explique-t-elle, et ça aide! Quand ce sont des projets d'époque, c'est plus facile confie-t-elle, Il y a 50% du travail qui est fait".