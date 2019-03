La Dordogne, bon élève du Grand débat national

Plus de la moitié des communes de Dordogne ont déposé des cahiers de doléance. 113 réunions citoyennes ont été organisées dans le département dans le cadre du Grand débat national, ce qui en fait un des plus investis de la région Nouvelle-Aquitaine.

Dordogne, France

La Dordogne a joué le jeu du Grand débat. Plus de la moitié des communes du département ont déposé des cahiers de doléance. Au total, 113 réunions participatives ont été organisées dans 66 communes. "Le Grand débat s'est bien réparti dans la région", affirme Frédéric Roussel, sous-préfet de Nontron et référent départemental du Grand débat en Dordogne. "Sur les 34 communes de plus de 2500 habitants du département, 30 ont participé. Cela veut dire que chaque territoire aura eu au moins une réunion, du nord au sud de la Dordogne".

Parmi les revendications qui reviennent le plus souvent dans les cahiers de doléance, la désertification médicale ou encore la baisse du pouvoir d'achat. Des sujets pris très à cœur par les participants, de tous les âges: il y a certes beaucoup de personnes de plus de 50 ans, mais on retrouve aussi des publics plus jeunes grâce à des réunions organisées par les centres sociaux et les missions locales.

Je ne m'attendais pas à voir les salles aussi remplies. En plus des réunions, nous, les référents du débat en Dordogne, avons reçu une centaine de contributions par mail. La preuve que le Grand débat a mobilisé les habitants, dans une région assez rurale. Il y a un réel besoin et une vraie attente" - Jean-Pierre Cubertafon, député MODEM du Nontronnais.

Les organisateurs des débats ont jusqu'à ce lundi pour déposer leurs contributions et la synthèse des réunions publiques sur le site du Grand débat.