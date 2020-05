La crise économique du coronavirus a poussé 300 familles supplémentaires à demander le RSA pendant le premier mois du confinement. Les nouveaux bénéficiaires sont des saisonniers des bars-restaurants et du tourisme, des petits commerçants et auto-entrepreneurs qui ont perdu leur activité

La Dordogne compte maintenant plus de 10.000 familles au RSA à cause de la crise du coronavirus

Les associations caritatives comme le Secours populaire le répètent depuis des semaines : la crise sanitaire du coronavirus se double d'une crise économique qui frappe les plus précaires. Le Conseil départemental de Dordogne le constate également : les dépenses mensuelles du Département pour le RSA sont passées de 5,2 millions à 5,5 millions d'euros avec la crise, soit une progression de presque 6%. Les nouveaux allocataires du Revenu de solidarité active sont des saisonniers de secteurs à l'arrêt comme le tourisme ou l'hôtellerie-restauration, des auto-entrepreneurs ou des petits commerçants qui n'ont plus aucun chiffre d'affaire, et dont l'activité était trop récente pour obtenir l'aide accordée aux petites entreprises.

La barre des 10.000 familles bénéficiaires franchie dès le premier mois

Rien que pendant le premier mois de la crise, le nombre de familles bénéficiaires est passé de 9.700 à 10.000 en Dordogne, soit une augmentation de 3%, mais pour le président Germinal Peiro une augmentation de 10 à 20% des allocataires du RSA est à craindre en Dordogne, surtout si la saison touristique n'est pas sauvée en juillet-août.

Nous craignons une augmentation de 10 à 20% du nombre d'allocataires du RSA à la fin de crise" - Germinal Peiro

Pour Germinal Peiro, les nouveaux inscrits au RSA sont des saisonniers, des petits commerçants et auto-enrepreneurs qui n'ont plus aucune activité Copier

Le Conseil départemental de la Dordogne avait prévu un budget de 60 millions d’euros pour le RSA en 2020, mais une rallonge de 3,5 millions sera votée dès le mois de juin, lors de la session des premiers ajustements des 4 et 5 juin. L'assemblée départementale doit aussi adopter à cette occasion un plan de relance pour les entreprises.