Sécheresse : la Dordogne en vigilance pour l'eau potable, la préfecture appelle à économiser l'eau

La préfecture de la Dordogne appelle tous les habitants à faire attention quand ils font couler l'eau du robinet ou de la douche. Avec les fortes chaleurs de ces derniers jours, les terres s'assèchent de plus en plus et "les sols sont généralement plus secs qu'habituellement, à l'exception du Périgord vert", indique la préfecture dans un communiqué. Il y a des tensions sur le réseau d'eau potable, tout le département est donc placé en vigilance. Il n'y a pas de restrictions particulières pour le moment mais tout le monde est appelé à économiser l'eau.

Les prélèvements limités dans plusieurs cours d'eau

En revanche, de nouvelles restrictions sont mises en place pour les prélèvements dans les cours d'eau. Six cours d'eau sont désormais en "crise", cela signifie qu'il y est totalement interdit de prélever pour l'irrigation.