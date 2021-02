La Dordogne est placée en vigilance orange aux crues

La pluie qui tombe continue de gonfler le niveau des cours d'eau. La Dordogne est en vigilance orange. Dès dimanche soir, certaines rivières ont changé de couleur.

La Vézère (aval et amont), la Dronne (amont) et l'Isle (amont) sont passées en vigilance orange. C'est ce lundi soir que la situation sera la plus compliquée avec des niveaux d'eaux élevés attendus à Montignac où la rivière pourrait atteindre entre 6 et 7 mètres dans la soirée.

A Périgueux, le niveau de l'Isle pourrait atteindre jusqu'à 3,60 m ce lundi soir. A Brantôme, la hausse du niveau de la Dronne est prévue entre 2,10 et 2,60 dans la nuit de lundi à mardi.

Et à Cherveix Cubas, l'Auvézère devrait monter jusqu'à 2,80. Il s agit de prévision liées à celles de la météo qui annonce de la pluie pour la journée. Prudence donc si vous roulez ou si vous vous garez près de l'eau... restez vigilants.