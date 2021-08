La Dordogne moins vaccinée qu'ailleurs : "Hélas, les déserts médicaux sont une réalité" répond le préfet

La Dordogne, département le moins vacciné de la Nouvelle-Aquitaine, c'est la réalité des chiffres de Santé Publique France. 63% des Périgourdins ont leurs deux doses de vaccin, contre 67,4% en moyenne dans la région, et jusqu'à 74% par exemple dans les Landes. Le préfet Frédéric Périssat était l'invité de France Bleu Périgord ce lundi matin. Il est revenu sur les facteurs qui peuvent expliquer cette différence.

D'une part, nous avons un maillage médical qui est déficitaire dans ce département. On le sait. Hélas les déserts médicaux sont une réalité. D'autre part nous avons une population qui a peut-être moins d'appétence pour la vaccination, qui se considère moins concernée

- Frédéric Périssat

"Après un bon démarrage, puisque nous étions au-dessus de la moyenne nationale sur les plus fragiles, lorsque nous avons ouvert au 18-50 ans à partir du mois de juin il y a eu un net ralentissement", confirme le préfet. Avec 11 centres de vaccination, et des opérations ponctuelles dans le département, y a-t-il eu trop peu de centres en Dordogne ? "Nous faisons des opérations d'aller vers, dans les territoires où la vaccination est la plus faible, comme au Bugue la semaine dernière mais à chaque fois, il faut aller chercher des forces extérieures au territoire, comme les pompiers ou des bénévoles, car on manque de personnel de proximité".

Des centres de vaccination dans certains collèges et lycée après le 9 septembre

Le préfet est également revenu sur les séances de vaccination qui auront lieu à partir du 9 septembre dans les collèges et les lycées. Un document va être distribué aux parents pour donner leur accord pour les mineurs en-dessous de 16 ans : "Soit nous aurons des centres de vaccination qui accueilleront les élèves, qui viendront à pied, si c'est juste à côté, soit nous déporterons un centre de vaccination sur un établissement pivot où nous l'installerons dans un gymnase ou un équipement adapté. Pour les plus éloignés, il y aura des acheminements en bus pour amener les enfants jusqu'à un centre de vaccination".

