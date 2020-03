La Dordogne placée en vigilance jaune aux crues

Il pleut il pleut et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Conséquence, les rivières montent y compris en Dordogne. Le Périgord passe ce mercredi en vigilance jaune pour les crues. Cela concerne la Dronne Aval, l'Isle amont et la Vézère amont et aval.

Selon Vigicrues, la Loue, l'Auvézère et l'Isle vont réagir aux fortes pluies annoncées pour les prochaines heures. Des premiers débordements pourront notamment être constatés sur l'Auvézère. Mais aussi sur la Vézère.