La Dordogne placée en vigilance jaune aux orages avec des pluies annoncées

La Dordogne vient de passer en vigilance jaune aux orages. Météo France indique que des épisodes orageux sont prévus jusqu'en milieu de soirée. Des pluies modérées sont également attendues sur le département, explique Léo Loyant, prévisionniste à Météo France.

De la pluie, mais pas de grêle

"Les orages sont très mobiles donc c'est difficile de dire où ils seront exactement", précise l'expert, il n'y aura pas de grêle ou de fortes rafales. En revanche, il faut s'attendre à des pluies intenses surtout en Périgord Vert et dans l'est du Périgord Noir avec des cumuls attendus par endroits de 15 à 20 mm.

Jusqu'à 17 degrés attendus pendant plusieurs jours

Ce temps, changeant, va perdurer dans les prochains jours selon Météo France, "on est dans une situation de traîne, avec des masses de froid en altitude et de l'air chaud plus bas, ce qui provoque des averses orageuses".

Le mois d'avril a été sec en Dordogne par rapport à la normale, indique Météo France avec environ 75% de précipitations attendues en termes de cumuls. Il est tombé 64 mm, alors que les normales pour avril sont autour de 86 mm de pluies.