Le Périgord soutien la candidature de Paris pour les JO de 2024

Le département de la Dordogne soutien la candidature de Paris pour l'organisation des Jeux Olympiques de 2024. Au mois de mai, un relais de 24 sportifs périgourdins partira de Lascaux pour rejoindre la capitale pour soutenir la candidature parisienne.

La Dordogne va encourager Paris pour sa candidature à l'organisation des Jeux Olympiques de 2024. Ce mercredi matin, Germinal Peiro, président du conseil départemental et Colette Langlade, députée de Dordogne ont rencontré Anne Hidalgo, la maire de Paris. Ils lui ont présenté l'opération que les Périgourdins ont organisé pour le printemps prochain. Au mois de mai, 2024 sportifs périgourdins partiront du centre international de l'art pariétal de Montignac-Lascaux pour encourager quelques kilomètres plus loin les 24 athlètes périgourdins qui eux rallieront Paris cinq jours plus tard.

Les athlètes rejoindront la capitale à pied, en vélo, en aviron, skateboard et canoë. Le champion handi sports et médaillé olympique Joël Jeannot et l'athlète périgourdin, spécialiste du 3000m steeple Yoann Kowal ont déjà donné leur accord pour participer à ce relais. Les sportifs passeront par Le Bugue, Bergerac, Angoulême, Poitiers, Châteauroux et Orléans avant d'arriver à Paris où ils seront reçus à l'Hôtel de Ville. Il s'agit avant tout de montrer que la candidature de Paris est également soutenu par les territoires ruraux.

Le choix de la ville organisatrice des JO 2024 aura lieu au Pérou en septembre prochain. Trois villes se sont portées candidates: Paris, Los Angeles et Budapest.