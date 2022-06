La Dordogne, un "terrain favorable" aux tiques selon une spécialiste

Les promeneurs aguerris ont l'habitude de la croiser. La tique, petite bête noire, est très présente en Dordogne. Une toute nouvelle carte, publiée par l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) le confirme. Le département apparaît en rouge vif. Le territoire est "favorable à la prolifération de la tique", précise Isabelle Lebert, ingénieure de recherche à l'INRAE, à l'origine de la carte. Quatre facteurs sont pris en compte par les chercheurs : le climat, l'altitude, le type de végétation et la présence d'ongulés sauvage. "En Dordogne, il y a beaucoup de forêts de feuillus et une densité de chevreuils et de sangliers élevée", précise l'ingénieure invité de France Bleu Périgord ce vendredi matin.

"En Dordogne, il y a beaucoup de forêts de feuillus et une densité de chevreuils et de sangliers élevée"

La tique n'aime pas les terrains sablonneux ou le macadam. En revanche, elle apprécie la présence d'ongulés sauvages, pour se nourrir en pompant leur sang. Difficile de dire s'il y a plus de tiques qu'avant mais selon la chercheuse, il y a eu "une augmentation des cas de maladie de Lyme entre 2009 et 2020." "Cette hausse est due aussi à l'augmentation du nombre d'ongulés sauvages et aussi parce que les gens s'exposent plus à la tique, avec des activités de loisirs", explique Isabelle Lebert.

15 à 20% des tiques adultes sont infectées

On compte environ 60.000 cas de la maladie en France. Le chiffre se stabilise. La maladie de Lyme est transmise par les tiques si elles portent la bactérie en elles. 15 à 20% des tiques adultes sont infectées. Si elle est prise en charge tout de suite, la maladie de Lyme n'est pas grave. Une trace rouge peut s'agrandir autour de votre piqure et votre médecin vous prescrira des antibiotiques. Si la maladie n'est pas traitée à moyen ou long terme, des symptômes neurologiques peuvent apparaitre. Suite au plan Lyme, cinq centres de maladie à tiques ont été ouverts en France pour prendre en charge les malades.

Pour éviter tout risque, il faut se protéger des tiques: "avoir des vêtements longs couvrants, mettre les chaussettes par dessus le pantalon, bien s'inspecter après la randonnée en plein air et enlever tout de suite la tique si on en a une" conseille Isabelle Lebert.