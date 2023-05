La Dordogne va recruter 31 pompiers professionnels en plus d'ici cinq ans

Cinq pompiers professionnels dès cette année, six autres l'an prochain, six encore dans deux ans, et ainsi de suite. D'ici cinq ans, la Dordogne aura recruté pas moins de 31 pompiers professionnels en plus des 350 en poste aujourd'hui, annonce le président du conseil départemental Germinal Peiro ce lundi 15 mai. 17 recrutements se feront dès cet été, les autres d'ici 2028. Ils vont permettre d'installer des professionnels dans des casernes jusqu'ici composées uniquement de volontaires.

C'est le cas à Thiviers : "C'était un trou dans la raquette" de l'organisation territoriale des sapeurs-pompiers, explique Germinal Peiro. La caserne est en bord de RN 21, elle s'appuyait sur le renfort de Lanouaille ou Nontron jusqu'ici "mais dans ce département dès qu'on roule en transversal et non pas en étoile vers Périgueux, les temps de parcours s'allongent".

Huit pompiers pro à Thiviers en 2028

"Entre Périgueux et Nontron, et sur quasiment tout le quart nord-est du département, on n'avait plus de pompiers professionnels", renchérit la maire de Thiviers Isabelle Hyvoz, dont les pompiers volontaires sont pour beaucoup des employés de la commune : "On a en moyenne deux à trois interventions par jour, on est loin des centres hospitaliers, une population vieillissante, et faire venir le SAMU prend 40 minutes. Nos pompiers sauvent des vies en milieu rural. Cela ne pouvait plus durer".

Son appel a été entendu, tout comme celui du syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels, qui avait fait grève en 2019 en réclamant 60 postes en plus pour le département. "Ca fera 51 d'ici 2028", se réjouit Bruno Franchitto, son président en Dordogne, qui s'inquiète de voir les pompiers de plus en plus sollicités. Le nombre d'interventions augmente, surtout pour le secours à la personne.

Répondre à l'épuisement des volontaires

La caserne du Bugue sera aussi renforcée avec quatre pompiers professionnels, les centres de secours de Saint-Astier, Montpon, Mussidan, Ribérac aussi, et le CODIS, le centre d'appels d'urgence des pompiers sera renforcé avec davantage d'officiers. "Il y a un épuisement professionnel des pompiers volontaires qui sont de plus en plus sollicités, parce que le nombre d'interventions augmente". Les casernes de volontaires peuvent parfois faire plus de 600 interventions par an.

"Dans une journée, jadis ils intervenaient deux ou trois fois, aujourd'hui on atteint parfois huit ou dix départs, et les volontaires le matin quand ils partent travailler après une nuit chez les pompiers, ils sont fatigués", explique Bruno Franchitto. "Les centres de Saint-Astier, Montpon, Mussidan, Ribérac, auront des sapeurs-pompiers professionnels supplémentaires pour pouvoir avoir une réponse opérationnelle supplémentaire, notamment sur les tranches 7h-9h et 17h-19h qui nous manquent aujourd'hui".