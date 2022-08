La Dordogne va s'afficher dans les avions long-courriers d'Air France

Les passagers d'Air France pour New-York ou Tokyo verront l'an prochain des films sur la Dordogne sur les écrans des avions long-courriers de la compagnie. Le département de la Dordogne vient de passer un contrat à 33.000 euros avec Air-France pour que la compagnie aérienne diffuse l'an prochain deux films sur Périgord. Le premier pendant les six premiers mois, de janvier à juin, le deuxième de juin à septembre.

Attirer pour vivre en Dordogne et plus seulement pour les vacances

Selon le président du département, Germinal Peiro, il s'agit de renforcer la politique de promotion du département. Ces deux films qui sont actuellement en tournage grâce aux images de l'entreprise Déclic et Décolle sont censés attirer les passagers d'Air France à venir vivre en Dordogne et plus seulement passer leurs vacances explique Germinal Peiro.