La doyenne d'Indre-et-Loire aurait désormais 107 ans

L'ancienne doyenne d'Indre-et-Loire, Cécile Genty, est décédée à Veigné dimanche dernier à l'âge de 107 ans. Elle était pensionnaire de l'Ephad "La Croix St Paul". La nouvelle doyenne du département serait âgée elle aussi de 107 ans. Elle est pensionnaire de l'Ephad de Langeais.

La doyenne de Touraine est décédé dimanche dernier. Elle s'appelait Cécile Genty, et avait 107 ans. Elle était née le 2 janvier 1910 à Amboise. Elle avait vécu la majeure partie de sa vie là bas, en occupant un poste de secrétaire. Son mari était décédé en 1980, il y a plus de 37 ans. Son état de santé s'était dégradé il y une dizaine d'année. En mars 2008, sa belle fille l'a placée dans la maison de retraite de Veigné, l'Ephad "La Croix St Paul". Elle était handicapée physique et avait de gros problèmes de communication. A la maison de retraite, on la décrivait comme une dame bavarde. Elle sera inhumée ce jeudi au cimetière des ursulines à Amboise.

La nouvelle doyenne, 107 ans, a fêté son anniversaire la semaine dernière

Dans ce même Ephad de Veigné, on trouve aussi Suzanne R, âgée de 106 ans, et née le 21 août 1911. Pour autant, ce n'est pas la nouvelle doyenne. La nouvelle doyenne aurait elle aussi 107 ans, et serait pensionnaire de l'Ephad de Langeais, la maison de retraite "Les Mistrais". L'infirmière précise qu'elle a bien fêté ses 107 ans la semaine dernière.