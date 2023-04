La doyenne des Charentais a 110 ans

30 000 personnes de plus de 100 ans en 2023, soit trente fois plus qu'en 1970. C'est en France métropolitaine qu'il y a le plus de centenaires au monde, indiquait cette semaine cette étude de l'INSEE, l'Institut de la Statistique.

En Charente, la doyenne vient de fêter, au mois de mars, ses 110 ans. Aujoutd'hui, Solange Demorgny vit dans un EHPAD à Champagne-Mouton

Solange Demorgny est née, il y a 110 ans, en 1913 au hameau Chez Valentin à Champagne Mouton. Ses parents avaient 3 ou 4 hectares de terre. Et, pour aller à l'école, il fallait marcher. Elle est née juste avant la Première Guerre mondiale. Elle a connu la Seconde, en 1939-1945. En 1968, elle avait déjà 55 ans. A l'époque elle était couturière à domicile dans la campagne charentaise. Elle a surtout connu des malheurs familiaux : ses cinq enfants sont décédés, l'un après l'autre entre 2013 et 2017. Aujourd'hui, elle est heureuse dans sa petite chambre. Elle est dans une forme physique exceptionnelle pour son âge.

Elle mange bien, elle "cause bien", elle marche plusieurs kilomètres en tenant seulement le bras d'un accompagnateur. Surtout, elle aime rire, et rester dans sa chambre où elle se sent bien, seule mais entourée par le personnel de l'EHPAD où elle vit. Solange a toujours aimé la poésie. Elle pense à ses poèmes la nuit et les écrit au matin. Pour son 110ème anniversaire, au mois de mars, elle a récité un long poème, de tête, qui se termine ainsi :

"Tous les rêves des grands-mères

Ne sont que des chimères.

Et, seule assise sur mon banc,

Aujourd'hui, comme hier, j'attends"