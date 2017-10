La doyenne des Français est morte dans le Var à 114 ans

Depuis plus d'un an, Honorine Rondello était la plus âgée des Français. Elle vient de mourir. La doyenne vivait dans une maison de retraite à Saint Maximin.

Honorine Rondello, était elle même très étonnée d'avoir le titre de doyenne des Français. "J'ai eu une vie normale. Avec des hauts et des bas" disait elle à l'occasion de son anniversaire l'été dernier devant les micros et les caméras. Depuis 2010, elle résidait à l'Ephad des trois tilleuls à Saint Maximin (Var). Après une mauvaise chute, elle avait dû se résoudre à se déplacer avec un fauteuil roulant.

Mais Honorine lisait encore de nombreux livres sans avoir besoin de mettre des lunettes. Elle regardait aussi la télévision. Et notamment le Tour de France. "Pour les coureurs mais aussi pour tous les paysages" confiait elle avec malice.

Fille de pêcheurs

Née le 28 juillet 1903 à Kérity Paimpol dans les Côtes-d'Armor, cette fille de pêcheurs de morues en Islande et Groenland avait quitté l'école à 16 ans. Elle avait fini travailler pour une famille bourgeoise. L'hiver, elle suivait cette famille dans leur résidence secondaire de Menton.