La doyenne du Gard n'est plus, Brigida Budet avait 112 ans

Née en Espagne le 3 octobre 1909, elle était arrivée en France à 2 ans et avait passé toute sa vie dans le Gard. Monoblet où elle travaillait dès ses 10 ans, puis Théziers, Rochefort du Gard et enfin Aramon, à l'EHPAD Henry Granet. Elle y est décédée peu après son 112e anniversaire.

Une vie simple et rude. Bigida Budet a commencé à travailler très jeune, dès ses 10 ans. Ses parents étaient installés à Monoblet et, gamine, elle récoltait les feuilles de mûrier pour l'élevage des vers à soie. Puis elle se marie avec un ouvrier agricole, Aimé Budet, et le couple s'installe à Théziers, tous deux travaillent dans les vignes. Survient la seconde guerre mondiale, elle se retrouve seule, son mari est prisonnier. Lorsqu'il revient, le couple s'installe à Rochefort-du-Gard. Son mari sera cantonnier et elle, épicière. C'est ce souvenir que les gens gardent d'elle, l'épicière de Rochefort-du-Gard.

Francis, 81 ans à l'époque, raconte sa mère, Brigida Budet, alors qu'elle fête ses 110 ans, le 3 octobre 2019 Copier

Brigida Budet était ce qu'on appelle une "super centenaire", ces personnes qui dépassent les 110 ans. Aujourd'hui, si les personnes centenaires sont nombreuses, on en compte plus de 20.000 en France contre quelques centaines en 1950, les "super centenaires" sont rares. On en compterait moins d'une cinquantaine en France actuellement, quasi exclusivement des femmes.

Brigida Budet avait fêté ses 110 ans (le 3 octobre 2019) en chansons. Les soignants étaient épatés par sa forme malgré son très grand âge Copier

Et pour ses 110 ans, Brigida Budet s'était octroyé un petit verre de vin, un Beaumes de Venise.