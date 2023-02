La doyenne du Vaucluse et de la région Paca a 111 ans et vit à Valréas

À 111 ans et demi, Aline Blaïn est la doyenne du Vaucluse et devient, avec la mort de Sœur Andrée à Toulon à l'âge de 118 ans , la doyenne de l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca). Elle est née précisément le 10 août 1911 et approche des 112 ans. Elle vit depuis plusieurs années en maison de retraite à Valréas, à l'Ehpad Beauséjour.

Alain Blaïn se classe même en 6ème position du palmarès des Français les plus âgés en vie . Ce classement, établi par une dizaine de passionnés, recense les Françaises et Français de 107 ans et plus. Une autre Vauclusienne figure aussi dans ce classement : Fernande Visserot, qui approche les 108 ans, et vit à Bédarrides. La doyenne du département du Gard vit aussi tout près du Vaucluse : Irène Laroche, qui doit fêter en mars ses 109 ans, réside en maison de retraite aux Angles.

Le Vaucluse, par ailleurs, compte 185 centenaires, d'après les derniers chiffres de l'Insee, avec une très grande majorité de femmes : elles sont 162 sur les 185 Vauclusiens et Vauclusiennes âgées de plus de 100 ans. La doyenne des Français a aussi déjà été Vauclusienne : c'était Paule Bronzini, en 2012. Cette résidente d'une maison de retraite de Robion a dépassé les 112 ans et est décédée en août 2012 à 112 ans et 53 jours.