La "Droguerie" : une fausse salle de shoot à Marseille

A Marseille, cinq associations ont ouvert une salle de consommation de drogue à moindre risques, boulevard Lonchamps. Une opération pour sensibiliser la population à l'addiction et pour demander la légalisation et l'accompagnement de la consommation.

A Marseille, cinq associations ont décidé d'interpeller les candidats à l'élection présidentielle avec une action choc. Les bénévoles ont créé une fausse salle de shoot, Boulevard Longchamps. Ce lieu fictif s'appelle "La Droguerie", et dans le monde rêvé des associations (AIDS, ASUD, le bus 31-32, le Tipi, Plus belle la nuit) on y trouverait de l'information, mais aussi des drogues en vente libre, et on pourrait donc consommer son haschisch ou son crack en toute légalité, seul, ou en groupe.

De la (fausse) drogue, en vente libre à la "Droguerie". © Radio France - Claire-Lise Macé

Premier stand en arrivant dans la "Droguerie", un étal avec des dizaines et des dizaines de pochons. A l'intérieur, de la cocaïne, le d'héroïne, du LSD et bien sûr, du cannabis. "Tout est faux," sourit un bénévole de l'association AIDS, derrière le comptoir. "Ce n'est que du sucre, du sel et les Carambars représentent la résine de cannabis." Une mise en scène pour montrer l'attachement de ces associations à la légalisation des drogues. "Cela permettrait de mieux contrôler les produits, éviter les mauvais dosages. Et en plus, ça permettrait d'informer les consommateurs avant qu'ils ne passent à l'acte", explique Stéphane Montigny, responsable de AIDS en PACA.

Seringues et pipes à crack en libre service. © Radio France - Claire-Lise Macé

En plus de la (fausse) drogue en libre service, la "Droguerie" propose aussi des seringues stériles et des pipe à crack. Ainsi qu'une (fausse) salle de consommation. "C'est un lieu où l'on pourrait venir consommer sans stress. Dans des conditions sanitaires correctes, et pas dans un squat ou une sanisette", explique le docteur Béatrice Stambul, qui soutient ce projet.

Tout est prêt à la "Droguerie" pour accueillir les consommateurs. © Radio France - Claire-Lise Macé

Pour Stéphane Montigny : "cette "Droguerie" éphémère et fictive (elle n'a duré que le temps d'une journée, mardi 11 avril), est le lieu rêvé et idéal pour accueillir les consommateurs de drogues, sans jugement, ni répression." Mais il ne croit pas réellement en la possibilité de créer un lieu comme celui-ci à Marseille. A l'heure actuelle, seules deux salles de consommation à moindre risques ont ouvert en France, à Paris et à Strasbourg. Et bien sûr, elles ne proposent pas de drogues en libre achat...