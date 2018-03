Cet automne, à Châlons, dans la maison "Léon Bourgeois" , ouvrira la Duduchothèque, un lieu entièrement dédié au dessinateur Cabu, originaire de la ville et assassiné en 2015 lors de l'attentat de Charlie Hebdo. Plus d'une centaine de dessins de jeunesse y seront exposés en accord avec la famille.

Châlons-en-Champagne, France

La Duduchothèque, qui ouvrira en octobre 2018, au sein de la maison Léon Bourgeois de Châlons est un lieu permanent entièrement dédié à l'oeuvre de Jean Cabut, le dessinateur originaire de la ville et assassiné en 2015 lors de l'attentat de Charlie Hebdo.

Le nom de ce lieu est bien sûr un clin d'oeil au personnage du Grand Duduche, ce lycéen rêveur inventé par le dessinateur lorsqu'il était lui même élève dans un lycée de Châlons. Plus d'une centaine de dessins de jeunesse et croquis de Cabu , dont certains remontent à ses 10 ans, y seront exposés. Ce projet a été présenté ce vendredi en présence de la famille de Cabut: son frère, Michel et sa soeur Marie-Thérèse, sans oublier son épouse, Véronique Cabut qui était très émue en présentant cette Duduchothèque.

Véronique Cabut, l'épouse du dessinateur châlonais Copier

De G à D: Benoist Apparu (maire de Châlons), Véronique Cabut (épouse du dessinateur), Marie Thérèse Cabut (soeur du dessinateur) © Radio France - Annelaure Labalette

Dessins originaux et inédits de Cabu qui seront exposés à la Duduchothèque © Radio France - Annelaure Labalette